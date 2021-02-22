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Haberler Ekonomi Buharkent OSB firmaların gözdesi

OSB firmaların gözdesi

Buharkent OSB firmaların gözdesi

22.2.2021

AYDIN'IN Buharkent ilçesindeki OSB'de bulunan sanayi parsellerine yatırımcıların yoğun ilgisi artarak devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen kablo, süt ve peynir üretimi yapan firmaların fabrika yatırımlarının sürdüğü Buharkent OSB'de yer talebi olan gıda firmasına yer tahsisi sağlandı. Firma yetkilisine yer tahsis belgesini teslim eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Buharkent Organize Sanayi Bölgemizde, bir firmaya daha tahsis belgesini sunduk. Yakın zamanda inşaatına başlayacak olan firmamız İlçemize, Aydınımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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