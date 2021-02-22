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Haberler Ekonomi Çankaya Üniversitesi 20 akademisyen alacak

20 akademisyen alacak

Rektörlüğü, ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilan ile 20 akademisyen alınacağını duyurdu.

Çankaya Üniversitesi 20 akademisyen alacak

22.02.2021, 11:31

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi / Öğr. Gör. unvanlarında 20 akademisyen alınacağını duyurdu.

İlanda, "Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanun'un 23. 24. 26 ve 31. maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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