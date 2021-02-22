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Haberler Ekonomi Türk doğal taşı Ortadoğu’ya online pazarlanacak

Türk doğal taşı Ortadoğu’ya online pazarlanacak

Türk doğal taşı Ortadoğu’ya online pazarlanacak

22.2.2021

ÇİN pazarındaki daralmadan yara almak istemeyen Egeli doğal taş ihracatçıları işlenmiş ürün talep eden Ortadoğu ülkelerine yoğunlaştı. Türkiye'nin 2020'deki 1 milyar 58 milyon dolarlık ihracatına 426 milyon dolarla en büyük katkıyı sunan Ege Maden İhracatçıları Birliği, BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'dan 43 ithalatçı firmayla, 20 Türk ihracatçısını "Ortadoğu Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti"nde buluşturdu. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, "Hedefimiz 85 milyon dolarlık ihracatımızı 150 milyon dolara çıkarmak" dedi.

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