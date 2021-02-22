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Haberler Ekonomi Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı sürekli işçi alımı yapacak

sürekli işçi alımı yapacak

, sürekli işçi alımının detayları belli oldu. İşte başvuru tarih ve şartları...

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı sürekli işçi alımı yapacak

22.02.2021, 11:26

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, temizlik görevlisi ve garson olmak üzere sürekli işçi alımı yapacak. Alımlar İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.

Başvurular 22 Şubat itibariyle başladı ve 26.02.2021 tarihleri son bulacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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