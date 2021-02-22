Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, temizlik görevlisi ve garson olmak üzere sürekli işçi alımı yapacak. Alımlar İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.

Başvurular 22 Şubat itibariyle başladı ve 26.02.2021 tarihleri son bulacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.