5G’de Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız

TÜRK Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türkiye'de ilk mobil altyapının 1994 yılında Türk Telekom tarafından kurulduğunu belirterek, "Sektörde en büyük sıçrama 5G ile yaşanacak. Bu yolculukta da Türkiye'yi öncü yapmaya kararlıyız." dedi. Türkiye'nin, teknoloji geliştirmede dünyanın gelişmiş ülkeleriyle başa baş bir ilerleme sergilediğini ifade eden Önal, şunları kaydetti: "Ülkemizin teknolojik anlamda dışa bağımlılığı günden güne azalıyor ve Türkiye, bir yandan vatandaşının yaşam kalitesini artıran her türlü hizmeti sağlarken dünyada güçlü bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştırıyor. Milli teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdürecek ve Türkiye ekonomisi için itici güç olmaya devam edeceğiz."