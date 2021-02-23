Bill Gates’ten bitcoin uyarısı: Siz Elon Musk gibi milyarder değilsiniz

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın yatırım stratejisini takip eden bitcoin (BTC) alıcılarını uyardı. Bloomberg'den Emily Chang'a konuşan Gates, Musk'ın ortalama bir yatırımcının bilmediği karmaşık ticaret yönetimi tekniklerine erişimi olduğunu söyledi.

"ELON'UN TONLARCA PARASI VAR VE ÇOK BİLGİLİ"



Gates, Chang'ın "Musk'ın bir tweetiyle kripto para borsasını dalgalandırması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunai Musk'ın muhtemelen bu tür piyasa çöküşlerine karşı dikkatli olduğunu düşündüğünü söyledi:





"Elon'un tonlarca parası var ve çok bilgili. Bu yüzden, "bitcoin"inin rastgele yükselip alçalacağından endişelenmiyorum."

BITCOIN'İN DEĞERİ YÜZDE 20 ORANINDA DÜŞTÜ



Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık bitcoin satın almasının açıklanmasından bu yana geçen iki haftanın ardından bugün Bitcoin'in fiyatı yüzde 20 oranında düştü. (58 bin 258 dolardan 46 bin 624 dolara) Böylelikle aynı zamanda, küresel kripto para piyasasında yaklaşık 400 milyar dolar silindi. Bununla birlikte söz konusu çöküş, Musk'ın bitcoin ve ether (ETH) fiyatlarının "yüksek" olduğu fikrini ifade etmesinden sadece saatler sonra meydana geldi. Açıklamanın ardında tüm kripto para birimlerinin piyasasında bir düşüş gerçekleşti.

"BITCOIN RÜZGARINA KAPILANLAR HARCAYACAK PARASI OLMAYAN İNSANLAR"

Diğer taraftan Gates, ortalama bir yatırımcının Musk'ın piyasa üzerindeki iyimser etkisine körü körüne inanmanın büyük bir hata olabileceğini ifade ederek, "Harcayacak kadar parası olmayan insanların bu çılgınlıklara kapıldığını düşünüyorum. Bu yüzden Bitcoin konusunda kötümser değilim, ancak genel düşüncem şu şekilde: Elon gibi milyardar değilseniz, dikkatli olmalısınız" ifadelerini kullandı.



Son olarak Gates, kripto paraların çıktı olarak geri dönmediğini öne sürerek Bitcoin'in enerji tüketimi konusunu gündeme getirdi.



"Topluma yatırım yaptığımız ve çıktı üreten şeyler var. Bitcoin çok fazla enerji kullanır. Bu, anonim işlemleri teşvik eder ve bunlar geri döndürülebilir işlemler değildir."

Bununla birlikte Gates'e göre, dijital para birimlerinin illa kötü bir şey olması gerekmiyor, esasen merkezileştirilmiş olmaları gerektiğini düşünüyor. Gates ayrıca verdiği demeçte, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana dijital para birimleri kullanılarak gerçekleştirilen bazı çalışmalardan da söz etti ve Gates Vakfı'nın teknolojiyi hükümetlerin vatandaşlarına yardım fonları dağıtmasını sağlamak için kullandığını belirtti.