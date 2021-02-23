E-ticarette rekor artış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok sosyal ve toplumsal kuramın yeniden tasarlandığı bir sürecin yaşandığını belirterek, "e-Ticaret hacmi, Ticaret Bakanlığımızın yayımlandığı en güncel veri olan Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi." dedi. Varank, TÜBİTAK tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Küresel salgının hızlandırdığı yapısal dönüşümü öngörebilen birey, işletme ve devletler yeni dönemin kazananı olacak. Hükümet olarak biz de yaşanmakta olan bu değişimi yakından takip ediyor, imalat sanayisinden turizme, eğitimden sağlığa tüm altyapımızı yeni döneme hazır hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. 2020'yi pozitif ekonomik büyümeyle kapatacağımız netlik kazanmış oldu" diye konuştu.