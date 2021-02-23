Esnafa pandemi desteği 1341 TL

Kısa çalışma uygulaması son kez Mart sonuna kadar uzatılırken, yeni dönemde işverenlerin yardımına normalleşme desteği yetişecek.

İşçisini çalıştırmaya devam eden işveren işçi başına ayda bin 341 liraya kadar normalleşme desteği alacak. İşçilerini kısa çalışma veya ücretsiz izinden normal çalışmaya döndüren işverene destek uygulaması Ağustos'ta hayata geçti.

Halen yürürlükte olan destekten en çok 6 ay yararlanılıyor.

İşverenleri rahatlatan destekten son yararlanma süresi ise 30 Haziran.

Daha önce kısa çalışmayı veya ücretsiz izni sona erdirip normalleşme desteği alan, sonra yeniden kısa çalışma ya da ücretsiz izin uygulamasına geçen işverenler, önceki ve sonraki toplam destek süresi 6 aya tamamlanıncaya kadar destek alabilecek.