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Haberler Ekonomi Gelin-görümcenin girişimcilik başarısı

Gelin-görümcenin girişimcilik başarısı

Gelin-görümcenin girişimcilik başarısı

23.2.2021

Aydın Efeler'de yaşayan Ebru Güzel Erdel (27) ve görümcesi Beyda Erdel (30), birlikte çiçekçi dükkanı açarak iş dünyasına atıldı.

'Gelin-görümce anlaşamaz' tabusunu işyeri açıp yıkan Ebru ve Beyda, girişimcilik başarılarıyla örnek oldu. Endüstri mühendisliği mezunu Ebru Güzel Erdel ile DEÜ Denizcilik Bölümü mezunu olan Beyda Erdel, "Denizli karayolu üzerindeki 'Mistik Flowers' isimli işyerimizle ailelerimize ekonomik katkı sağlıyonuz. Müşterilerimiz, kardeş olduğumuzu düşünüyorlar. Gelin-görümce olduğumuzu söylediğimizde çok şaşırıyorlar" diye konuştu.

■ İHSAN KARATAŞ

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