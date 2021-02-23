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Haberler Ekonomi İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi 77 öğretim üyesi alacak

77 öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlıkv e Teknoloji Ünversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, akademik birimlerine 77 öğretim üyesi alacak.

İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi 77 öğretim üyesi alacak

23.02.2021, 10:55

İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan duyuruda, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 77 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alınacak öğretim üyelerinin profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi pozisyonunda olacağı belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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