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İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi 77 öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlıkv e Teknoloji Ünversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, akademik birimlerine 77 öğretim üyesi alacak.

23.02.2021, 10:55