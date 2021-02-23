İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan duyuruda, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 77 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alınacak öğretim üyelerinin profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi pozisyonunda olacağı belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.
İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi 77 öğretim üyesi alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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