Kırtasiyeciler yasa desteğiyle kurtulur

Türkiye'deki 20 bini aşkın kırtasiyeci esnafı, kitap ve kırtasiye ürünlerinin zincir marketlerde satılmaması için lobi faaliyetlerine başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağında yer alan "zincir marketlerde mobilya ve elektronik eşya ürünlerinin satışının yasaklanmasına" yönelik maddeye kırtasiye ürünlerinin de eklenmesi için çalışma başlattıklarını belirten İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hulusi Demir, "Pandemiden en çok zararı gören kırtasiyeci esnafına devletimizin yapacağı en büyük destek bu olur. Kırtasiye ürünleri, 1500 metrekareden küçük zincir marketlerde satılmasın. Bu yönde alınacak kararla biz kendimizi kurtarırız" diye konuştu.



LOBİ FAALİYETİ BAŞLATTIK

Sektörün geleceği için ülke genelinde ilk defa lobi çalışması yaptıklarını vurgulayan Oda Başkanı Demir, "Pandemi nedeniyle zor günler geçiren kırtasiyeci esnafının sattığı ürünler zincir marketlerde de satılıyor. Bu yüzden zararlarımız ikiye katlandı. Oda üyelerimiz geçen yıl aldıkları ürünleri satamadılar. Okullar açılmayınca zincir marketler aldıkları birçok ürünü iade ettiler. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Kimse ürün satamadı ve ödeme yapamadı. Eğer bu yasa çıkmazsa kırtasiyecilik sektörü bitecek. Bu meslek için bu yasa artık son şans. e-ticaret de satışlarımızı düşürdü. Mobilya ve elektronikle birlikte kırtasiye ürünleri de bu kapsama alınmalı. Bu yasa bizim için çok önemli" dedi.





TİCARET BAKANLIĞI DEVREDE

Ticaret Bakanlığı'nın hem yönetmelik hem de kanun değişikliği üzerinde çalıştığını belirten Demir, "Kanun taslağında 1500 metrekareden büyük AVM'ler ve zincir mağazalar hariç tutulmuş. Bu yasa taslağına kitap ve kırtasiye ürünlerinin de eklenmesini istiyoruz. Ticaret Bakanlığına görüşümüzü bildirdik. Online toplantılarla lobicilik yapıyoruz. Milletvekilleriyle görüşmek üzere her ilden esnaf temsilcileri belirledik. Bu esnafımız konuyu birebir takip edecek. Bize destek verenleri ya da vermeyenleri sosyal medyada paylaşacağız. Her ildeki esnaf odası başkanları o ilin milletvekilleriyle görüşmeler yaparak lobi faaliyeti yürütecek. Kanun görüşülürken Meclis'te olacağız" diye konuştu.



HAKSIZ REKABETE NEDEN OLUYORLAR

Türkiye'de yerellerle birlikte yaklaşık 40 bin civarında zincir mağaza olduğunu ifade eden Demir, "Bu 40 bin mağaza, bizim 20 bin esnafımızın kazancına 15-20 günlük süre içinde ortak oluyor. Biz buna karşıyız. Konunun yasayla düzenlenmesini istiyoruz. Çünkü zincir mağazaların ezici bir sermaye üstünlüğü var. Biz kendi küçük sermayemiz ve emeğimizle geçinen küçük esnafız. Hepsi de aile işletmesi ve istihdama da 100 bin civarında katkısı var" görüşünü dile getirdi. Kırtasiyeci esnafının sezon öncesi vadeli çeklerle, senetlerle ürün aldığını vurgulayan Oda Başkanı Demir, "Yanımızdaki mağazalar çok ucuz ve kalitesiz ürünleri getirerek bizimle haksız rekabete geçiyorlar. Vatandaşlar da ucuz olduğu için onları tercih ediyor. Talebimiz yasada yer alırsa hem öğrenciler hem veliler hem de kırtasiyeci esnafı kazançlı çıkacak. Bizim için bu 15 gün çok önemli. Bu günlerde işler 10 kat artar. Bu konuda destek istiyoruz" dedi.

Tolga TEKİN