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Haberler Ekonomi OSTİM Teknik Üniversitesi 87 yeni akademik personel alımı yapacak

87 yeni akademik personel alımı yapacak

'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları güncellendi. Güncel ilanlar arasında yer alan 'nin 87 akademik personel alımı yapacağı duyurusu ilgi çekti.

OSTİM Teknik Üniversitesi 87 yeni akademik personel alımı yapacak

23.02.2021, 11:00

Basın İlan Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları güncellendi. Güncel ilanlar arasında yer alan OSTİM Teknik Üniversitesi'nin 87 akademik personel alımı yapacağı duyurusu ilgi çekti.

OSTİM Teknik Üniversitesi, 87 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda alınacak akademik personelin hangi bölümler için arandığına ilişkin detaylara yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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