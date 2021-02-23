Serbest bölgelerde ticaret hız kesmedi

Türkiye'deki 18 serbest bölgenin ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,2 artışla 22 milyar dolara ulaştı. Türkiye'deki serbest bölgelerde 500'e yakını yabancı sermayeli olmak üzere 1900 firma faaliyet gösterirken, 79 bin 553 kişi istihdam ediliyor. Serbest bölgeler arasında geçen yıl en fazla ticaretin yapıldığı bölge 3,8 milyar doları geçen tutarla Ege Serbest Bölgesi oldu. Ege Serbest Bölgesi'ni 3,6 milyar dolarla, yeni kurulan İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi izledi. Serbest bölgelerden 9'unun ticaret hacminde artış görüldü. En yüksek artış yüzde 503,99 ile İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde kaydedilirken, en fazla düşüş Trabzon'da görüldü.