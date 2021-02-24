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Haberler Ekonomi Avrasya Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi alıyor

Avrasya Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi alıyor

ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokuluna ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna belirlenen kadrolara Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.

Avrasya Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi alıyor

24.02.2021, 10:22

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Avrasya Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Adaylar 9 Mart tarihine kadar şahsen veya posta ile başvurularını gerçekleştirebilecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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