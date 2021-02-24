Deprem konutları için Mart ayında büyük ihale

İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm hareketi önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatıldı. Yerinde dönüşümle ve yatay mimariye göre inşa edilecek olan toplamda 1841 konut ve 208 dükkanın temeli atıldı. Bu konutların 307'si Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yanında ayrılan rezerv alanda inşa edilecek. Konutların teslimine Ağustos ayı sonlarından itibaren başlanacak.

3 KAT DAHA HIZLI İNŞAAT

Yeni Asır'ın ulaştığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, bu rezerv alandaki 3 bin 100 konutun ihalesinin önümüzdeki Mart ayında yapılacağını açıkladı. Bakanlık yetkilileri, konutların diğer inşaat projelerine kıyasla 3-4 kat daha hızlı ve 7/24 çalışmayla hayata geçirileceğini belirtti. Zemin iyileştirme yapılmadan bölgenin taşıma gücünün oldukça az olduğunu belirten yetkililer, en önemli çalışmanın öncelikle yerin altında yapıldığını belirtiyor. 21 metre yüksekliğinde binalar için yerin altına da 21 metre boyunda kazıklar ile beton enjeksiyonu yapılıyor.

MAHALLE KÜLTÜRÜ

Bayraklı'da bina yükseklikleri genellikle zemin artı 7 kat iken, yatay mimariye göre planlanan konutların yüksekliği zemin artı 5 kat olacak. Fakat, proje alanının dışında kalan ve ağır hasar alarak yıkılan binaların kat sayılarını, ilgili belediyeden çıkacak imar durumu belirleyecek. Öte yandan, tüm bölgelerde mahalle kültürünün yaşatılması için depremden etkilenen Karaburun ilçesinde de köy evlerinin yapılacağı belirtildi.



"YENİ BİR ŞEHİRCİLİK MİLADI OLACAK"

İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü hareketini başlattıklarını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah Ağustos ayı itibarıyla, yeni yuvalarımızı teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Bugün, depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçemizde 7 ayrı alanda ve rezerv alanımızda toplamda 1841 konutun inşasına, TOKİ eliyle başlamış oluyoruz. İnşallah projemizi, kültürel ve sosyal alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, okul, cami gibi sosyal donatılarıyla en güzel şekilde tamamlayıp İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

Mert ALPDÜNDAR