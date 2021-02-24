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Haberler Ekonomi Fitch’ten Türkiye için olumlu senaryo

’ten Türkiye için olumlu senaryo

Fitch’ten Türkiye için olumlu senaryo

24.2.2021

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe, Türkiye'de mevcut politika karışımının sürdürülmesinin cari açıkta azalmayı, enflasyonda kademeli düşüşü ve uluslararası rezervlerde toparlanmayı destekleyeceğini söyledi. Yatırımcı algısı ve iç politikadaki değişimin, Türk lirasının önemli ölçüde değer kazanmasını sağladığını vurgulayan Arispe, "Türkiye'de risk priminin düşmesine ve bir miktar net sermaye girişine yol açtı. Uluslararası rezervler istikrar kazandı ve hafifçe toparlandı" ifadelerini kullandı. Kıdemli Direktör, Türkiye'nin kredi notu görünümünün "negatiften" "durağana" revize edilmesi, dış finansman risklerini azalttığını da belirtti.

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