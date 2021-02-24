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Haberler Ekonomi İstinye Üniversitesi 21 akademik personel alıyor

21 akademik personel alıyor

akademik personel alacak. İlana göre 21 personel alınacak. İşte detaylar...

İstinye Üniversitesi 21 akademik personel alıyor

24.02.2021, 10:26

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. Maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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