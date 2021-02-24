İngiltere'nin pandemi tedbirleri kapsamında tatil amaçlı yurt dışına yapılacak seyahatler için vatandaşlarına uyguladığı kısıtlamayı 17 Mayıs'ta kaldıracağını açıklaması, Aydın Kuşadası'nda sevinçle karşılandı. İlçede rezervasyon taleplerinde büyük oranda yükseliş gerçekleşti.
Kusadası’nda tatil rezervasyonları arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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