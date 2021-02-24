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Haberler Ekonomi Kusadası’nda tatil rezervasyonları arttı

Kusadası’nda tatil rezervasyonları arttı

Kusadası’nda tatil rezervasyonları arttı

24.2.2021

İngiltere'nin pandemi tedbirleri kapsamında tatil amaçlı yurt dışına yapılacak seyahatler için vatandaşlarına uyguladığı kısıtlamayı 17 Mayıs'ta kaldıracağını açıklaması, Aydın Kuşadası'nda sevinçle karşılandı. İlçede rezervasyon taleplerinde büyük oranda yükseliş gerçekleşti.
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