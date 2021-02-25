10 milyon vatandaş için kritik gün 1 Mart

Devletin uzattığı barış eli ile yaklaşık 10 milyon vatandaş 200 milyar liralık borcunu yapılandırdı. Vergi, prim, öğrenim kredisi, idari para cezası başta olmak üzere kamuya olan borçlarını yapılandıranların ilk taksitlerini 1 Mart'a kadar ödemesi gerekiyor. Kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemlerde yatırılacak. Bu tarihe kadar ödemeyi peşin yapanların Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90, idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

TAKSİTLER AZALTILABİLİR

Yapılandırma başvurusunda seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması da mümkün olacak. İlk iki taksit süresi içinde yapılan ödemeye de indirim yapılacak, peşin ödeme avantajlarından yararlanılabilecek. Buna göre, bu tutarlara katsayı uygulanmayacak, Yİ-ÜFE tutarı üzerinden hesaplanan tutara yüzde 50 indirim, idari para cezalarının aslına yüzde 12.5 indirim yapılacak.

Hazal ATEŞ