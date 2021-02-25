Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesilemeyecek

13. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrik altyapısının son yıllarda yapılan yatırımlarla modernize edildiğini söyledi. Bakan Dönmez, "Elektrik dağıtım sektörümüz özelleştikten bu yana yatırımlar 2 kat arttı. 2019 yılında kullanıcı başına ortalama 20.5 saat olan kesinti süresi yüzde 11 azalarak 18.2 saate düştü" dedi. Salgın sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için aldıkları tedbirlerden de söz eden Dönmez, "65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin borcundan dolayı elektriğinin 3 ay boyunca kesilemeyeceğini kararlaştırdık. Artık cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve arife günlerinde elektrik kesme işlemi yapılamayacak. Aksi durumda vatandaşlarımız EPDK'ya başvurabilirler" dedi.

MEMNUNİYET ARTTI

Toplantıda elektrik dağıtım şirketlerinin vatandaş memnuniyet karnelerini de açıklayan Bakan Dönmez, "2019'da yüzde 46.4 olan genel memnuniyet oranı, 2020'de yüzde 52.5'e yükseldi. Yaklaşık yüzde 13'lük bir iyileşme söz konusu. Büyük bir memnuniyetle söylemek istiyorum ki bu değerler uluslararası standartlarda belirlenen kriterlerin de üzerinde. Emeği geçen bütün personelimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"TÜKETİCİYİ MAGDUR EDEN BEDELİNİ ÖDER"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise, "Artık Türkiye'nin en ücra köşe-sinde dahi olsa elektrik dağıtım hiz-metlerinde planlı bakım konusun-da gerekli özeni göstermeyen, vatandaşlarımızı kesintile-re mahkum eden şirketler bunun bedelini finansal ola-rak da ödeyecek" dedi. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapa-mayan elektrik dağıtım şirketleri-ne ceza verebileceklerini anlatan Yıl-maz, "Tabii ki ceza vermek EPDK olarak bizim en son başvurmak iste-diğimiz, ancak özellikle tüketici mağ-duriyetlerinin yaşandığı durumlarda kullanmaktan çekinmeyeceğimiz bir yöntem" ifadesini kullandı.

BARIŞ ŞİMŞEK