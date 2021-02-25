İhracatta nar bereketi

Nar ihracatı miktar bazında yüzde 23'lük artışla 155 bin 714 tondan, 192 bin 6 tona çıktı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Türkiye 2020 yılında 75 ülkeye nar ihraç etmeyi başardı. Nar veriminin ve kalitesinin 2020 yılında çok iyi olduğu bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 126 milyon doları aşan tutarla nar ihracatında Türkiye tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını kaydetti.



10 YILDA YÜZDE 125 ARTTI

TÜRKİYE'NİN nar ihracatının 2010 yılında 59 milyon 335 bin dolar olduğuna değinen Uçak, "Nar üreticimiz son yıllarda çok bilinçlendi. Kaliteli ve sıfır kalıntılı üretim yapar hale geldi. Bu sayede nar ihracatımız her yıl arttı ve son 10 yılda yüzde 125'lik artışı yakaladık. İhracat rekorunda pandeminin de itici rolü oldu. İklim değişikliği rekolteleri olumsuz etkilemediği takdirde 2021 yılında da nar ihracatında artış bekliyoruz" diye konuştu.



RUSYA LİDER OLDU

NAR ihracatında Rusya Federasyonu 44.5 milyon dolarlık tutarla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da zirvede yer aldı. Nar ihracatında Rusya'nın payı yüzde 35'i aştı. Almanya, 15.2 milyon dolarlık Türk narı alırken, adını ikinci sıraya yazdırdı. Türk yaş meyve sebze sektörünün geleneksel ihraç pazarlarından Irak'a da 2020 yılında 12.8 milyon dolarlık nar ihraç edildi. Bu ülkeleri 8.3 milyon dolarla Ukrayna, 6.5 milyon dolarla İngiltere takip etti. Portekiz, Brunei, Fildişi Sahili, Cibuti, Nijerya, Togo ve Moritanya Türkiye'nin 2020 yılında nar ihraç ettiği ülkeler arasına katıldı.



'CENNET MEYVESİ' HER DERDE DEVA

ANADOLU kültürleri de dahil olmak üzere pek çok kültürde nar; kadını, doğurganlığı ve bereketi simgeliyor. "Cennet meyvesi" olarak adlandırılan nar, antioksidan yönünden zengin ve C vitamini kaynağı bir meyve. Kanseri önleyici, hafızayı koruyucu, sindirim hastalıklarının gelişmesine engel olan, vücuttaki iltihaplanmayı azaltan, kalbi ve damarları koruyan nar bu özellikleriyle de sağlığını korumak isteyenlerin gözdesi.