İngiltere’den rezervasyonlar yüzde 350 arttı

İNGİLTERE'NİN korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışına yapılacak seyahatler için vatandaşlarına uyguladığı kısıtlamayı 17 Mayıs'ta kaldıracağını açıklaması, Türkiye turizm sektöründe olumlu hava yarattı. Sektör temsilcileri, rezervasyonlarda yüzde 350'nin üzerinde artış yaşandığını aktardı. Easyjet Holidays Türkiye temsilcisi, Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, Türkiye için çok önemli bir pazar olan İngiltere'nin, başta Antalya, Dalaman ve Bodrum olmak üzere İstanbul, İzmir, Aydın, Kuşadası gibi tüm destinasyonlara 12 ay seyahat eden bir ülke olduğunu kaydetti. Tonbul, "Bir günden ertesi güne günlük aldığımız rezervasyon sayısında yüzde 350'nin üzerinde artış yaşandı. Bunlar çok önemli ve artık tüketicinin rezervasyon yapmak konusunda motivasyonunun geri geldiğini gösteriyor" dedi.