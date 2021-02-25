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Haberler Ekonomi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli bilişim personelleri alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli bilişim personelleri alacak

ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilanda belirtilen şartlarla (4) sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli bilişim personelleri alacak

25.02.2021, 16:27

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilanda belirtilen şartlarla (4) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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