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THY bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde!

Türkiye'nin dünya çapındaki en önemli markalarından Türk Hava Yolları, 18-24 Şubat tarihleri arasında günlük yaptığı ortalama 603 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

25.02.2021, 14:31