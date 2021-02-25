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Haberler Ekonomi “Türkiye’de kadının iş gücüne katılımı artıyor”

“Türkiye’de kadının iş gücüne katılımı artıyor”

“Türkiye’de kadının iş gücüne katılımı artıyor”

25.2.2021

DÜNYA Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, Türkiye'nin kadınların iş gücüne katılımında büyük bir ilerleme sağladığını söyledi. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından "Sürdürülebilir İş Dünyasının Pusulası: Kurumsal Yönetim" ana teması ile bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde konuşan Kouame, "OECD verilerine göre kadın yönetim kurulu üyelerinin oranı özelikle borsada işlem gören şirketlerde son 5 yılda iki katına çıkmış ve yüzde 18'e ulaşmış durumda" dedi.

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