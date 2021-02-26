100 alışverişten 72’si internetten

2020 yılında online alışveriş oranları yüzde 72 seviyesine yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (EUROSTAT) tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeleri kapsayan araştırmasına göre 2020 yılında en çok online alışveriş yapan ülke ise yüzde 90 ile Hollanda oldu. İnternet üzerinden en çok satın alınan ürünler ise yüzde 64 ile kıyafet, ayakkabı ve aksesuar oldu. İkinci sıraya yüzde 32 ile film ve dizi satın almaları dahil olurken, üçüncü sırada yüzde 29 ile fast food zincirleri yer aldı.