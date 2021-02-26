ADÜ’de yeni nesil genom dizileme sistemi uygulanıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Genetik Hastalıkları Değerlendirme Merkezi'nde, başhekimliğin katkısıyla Yeni Nesil Genom Dizileme (NGSNext Generation Sequencing) Sistemi uygulamasına başlandı. Tüm NGS panellerinin mevcut olduğu üniversitemiz hastanesinde, likit biyopsi dahil, her türlü biyolojik materyalden NGS analizi yapılabiliyor. Hastanede ayrıca piyasada veya test listesinde mevcut olmayan gen analizi panellerinin isteğe göre Prof. Dr. Gökay Bozkurt tarafından tasarlandığı belirtilerek, Premature Ovaryen Yetmezlik (Erken Menapoz) NGS Gen Paneli'nin de sadece ADÜ Hastanesi'nde bulunduğu ifade edildi.

HİZMET VERİYOR

Hastanedeki tek Tıbbi Genetik Uzmanı olan Prof. Dr. Gökay Bozkurt tarafından, olgunun Pedigri Analizi'nin yapıldığı ve birlikte değerlendirilerek, NGS sonuçlarının Bioinformatik Analizi'nin yapıldığı belirtildi. NGS sonuçlarının gerektiğinde DNA dizilemede altın standart olan Sanger Dizileme (Sanger Sequencing) Yöntemi ile de doğrulandığını belirten Prof. Dr. Gökay Bozkurt, Genetik Hastalıkları Değerlendirme Merkezi'nin çevre il ve ilçelerdeki kamu hastanelerine ve özel hastanelere de hizmet verdiğini ifade etti.