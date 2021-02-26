Aliağa limanları rekor kırdı

2020 yılında Aliağa limanlarında toplam elleçleme, gelen gemi sayısı ve konteyner elleçlemesinde tüm zamanların rekoru kırıldı. 2020'de Aliağa limanlarında toplam yük elleçlemesi 68 milyon 946 bin ton oldu. Limanlara gelen gemi sayısı ise 5 bin 356 olurken; konteyner elleçlemesi ise 1 milyon 275 bin TEU olarak gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan elde edilen verilere göre, 2019 yılında Aliağa limanlarında 65 milyon 799 bin ton olan toplam yük elleçlemesi, 2020 yılında yüzde 4,78 artışla 68 milyon 946 bin ton rakamına ulaşarak tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. 2019 yılında 1 milyon 132 bin TEU olan konteyner elleçlemesi ise 2020 yılında yüzde 12,63 oranında artarak 1 milyon 275 bin TEU'ya ulaştı. 2019 yılında toplam 5 bin 132 gemi hareketi olurken; 2020 yılında bu sayı 5 bin 356'ya çıkarak Aliağa limanları İzmit'ten sonra Türkiye'nin en yoğun ikinci limanı oldu.



İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI % 152,4

ALİAĞA limanlarının ve sanayisinin 2020 yılı verilerini değerlendiren Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Koronavirüs salgını neticesinde dünya ölçeğinde daralan ticaret hacminden dolayı yük bulmakta zorlanan limanların aksine Aliağa limanlarının stratejik konumu, yük miktarları ve lojistik kapasiteleri ile Avrupa ve dünya ticaretine; ayrıca küresel tedarik zincirlerine 2020 yılında önemli katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi. Başkan Ertürk, Aliağa'nın 2020 yılında da dış ticaret fazlası vermeye devam ettiğini ifade ederek, bölgede ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 152,4 olduğunu dile getirdi.





OTOYOL, LOJİSTİK GÜCÜNE GÜÇ KATTI

ORTAYA çıkan rakam ve rekorların bölge sanayisinin üretimde ve istihdamda olumlu ilerlemeleri gösterdiğini belirten Ertürk, "Limanlarımızın gösterdiği başarı, müteşebbislerin bölgeye olan yatırım iştahını da arttırıyor. Bu noktada 2021 yılında limanlarımızda yatırım programlarının devreye alındığını görüyoruz. Anılan veriler ışığında baktığımızda Aliağa'nın geleceğe bakışının hangi çerçevede olması gerektiğine işaret ediyor. Bölge sanayicisinin ve lojistik firmalarının sorunlarının çözümü, bölgemizde iş yapmayı tercih eden yatırımcıların ve ilçe halkının refahına olumlu etki edecek ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak yatırımların bölgemize çekilmesi açısından da çok önemli olduğu aşikar" dedi. Aliağa'nın mevcut ekonomik ve jeostratejik potansiyeli ile Türkiye'de istihdamın, üretimin ve ticaretin merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade eden Başkan Ertürk, "Bölgemizdeki petrol ve petro kimya endüstrisi, enerji üretimi, demir çelik sektöründeki öncülüğü, organize sanayi bölgesi, ülkemizin doğalgazdaki sigortası olan LNG tesisleri, gemi söküm, liman ve lojistik yatırımları ile Aliağa, ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan merkezlerin başında yer alıyor. Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu ile İzmir-İstanbul Otoyolu'nun yapımının tamamlanarak devreye girmesi Aliağa'nın lojistik gücüne güç kattı.Kara, deniz, demiryolu ulaşım ağlarının odağında yer alan Aliağa, Manisa ve Denizli başta olmak üzere Batı Anadolu'nun, dünya ticaretine açıldığı bir nokta haline geldi" diye konuştu.

AÇILAN MARKETLER, KAPANANLARI İKİYE KATLADI

TÜRKİYE'DE ticaret ve sanayi potansiyeli en güçlü ilçelerden biri olan ve rafineri, petrokimya, demir çelik, enerji, liman-lojistik ve gemi söküm gibi stratejik sektörlere ev sahipliği yapan Aliağa, koronavirüs pandemisinin sanayi ve ticarete olan olumsuz etkisine rağmen 2020 yılını oldukça hareketli geçirdi. Koronavirüs salgınının etkilerini önemli ölçüde hisseden bölge ve ülke ekonomisinin aksine Aliağa'da açılan şirket sayılarında artış yaşanırken, kapanan şirket sayıları da azalış gösterdi. 2020 yılında ilçede açılan firma sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,07 oranında artarken, kapanan firma sayısında ise 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 22,95 oranında azalma oldu. Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, 2020 yılında ALTO'ya 230 şirketin kaydının yapıldığını, 94 firmanın ise kaydının silindiğini ifade etti.

ÇARK DURMUYOR



ALİAĞA iş dünyası olarak salgın nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bu dönemde, ülke ve bölge ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Ertürk, "2019 yılında ilçemizde toplam 221 şirket kurulmuştu. 2020 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 4,07 düzeyinde artarak 230'a yükseldi. 2020 yılınında kentte kapanan şirket sayısı ise 122'den 94'e geriledi. Böylece kapanan şirket sayısında düşüş oranı yüzde 22,95 oldu. Tüm bunlar gösteriyor ki, sanayicilerimiz bütün olumsuz şartlara rağmen üretim, yeni yatırım, ihracat yapma ve istihdam yaratma isteğini koruyor" dedi.