Aydın tarımından ekonomiye büyük katkı

Büyük Menderes Nehri'nin suladığı alüvyonlu topraklar ile tarıma çok elverişli olan ve tarımın başlıca ekonomik faaliyet olduğu Aydın'da nüfusun yüzde 30'u tarım sektöründe çalışıyor. İl gelirinin yüzde 35'i ise tarım kesiminden oluşuyor. Aydın sanayisinin büyük bölümü de tarıma dayanıyor. Sulama potansiyeli olarak gerek yer üstü, gerekse yer altı su olanakları ile bu topraklarda her türlü ürün yetişiyor.



TARIMIN BAŞKENTİ KONUMUNA GELDİ

Akdeniz ikliminin etkisi altındaki Aydın'da en çok yetiştirilen ürünler incir, zeytin, pamuk, kestane, narenciye, mısır, tütün ve sebzeler ön plana çıkıyor. Aydın, incir üretiminde Türkiye ve dünyada birinci, kestanede Türkiye'de birinci, pamukta Urfa'dan sonra ikinci ve zeytin ağaç varlığı yönünden de ilk sırayı alıyor. Topraklarının yüzölçümü 8 bin 7 kilometrekare olan Aydın'da bu toprakların yüzde 43'üne tekabül eden 395 bin 494 hektar alanda tarımsal üretim yapılıyor. Geriye kalan arazilerin 298 bin hektarı orman, 47 bin 466 hektarı çayırmera, 14 bin 271 hektarı göl ve bataklık ve 45 bin 469 hektar tarım dışı arazilerden oluşuyor. İldeki sulanabilir nitelikteki 252 bin 486 hektar alanın yüzde 68'lik kısmı olan 173 bin 173 hektarında sulu tarım yapılıyor. Şehrin en çok katma değer yaratan ürünler pamuk, zeytin, incir ve kestane.



ÜRETECİLERE HER TÜRLÜ DESTEK YAĞDI

Aydın'ın sahip olduğu tarım arazisi içerisinde 222 bin hektar ile alan ile zeytin ve meyvelikler en geniş alanı kaplıyor. Pamuk girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi ve satış fiyatlarının bunu karşılamaması sonucu sanayi bitkileri ekilişleri 109 bin hektardan 62 bin hektarlara gerilemiş, hububat ekim alanlarında özellikle mısır ekim alanlarında kayda değer bir artış görülürken 75 bin hektarlara kadar çıktı. AK Parti hükümetleri, Aydın'da tarımsal üretime yıllardır önemli destek sağladı. Aydın'da geçen yıl organik tarıma 4 milyar 87 milyon lira destek verildi. ÇATAK desteklemesi 791 milyon 629 bin lira, çiğ süt desteği 72 milyon 765 bin lira, buzağı desteği 57 milyon 694 bin lira, tüberküloz hastalığı desteği 12 milyon lira üreticiye destek sağlandı. Son 12 yılda Kırsal Kalkınma için Aydın'a 93,9 milyon TL hibe desteği verildi. Bu hibelerle Aydın'da 238 yeni tarımsal sanayi tesisi kuruldu ve 3 bin 580 kişiye istihdam sağlandı. Aydın'da 455 bin 200 dekar zirai araziyi sulamaya açılırken çiftçilerin yıllık 468,8 milyon TL zirai gelir artışı oldu.



HAYVANCILIKTA SÖZ SAHİBİ

AYDIN'DA tarımla birlikte hayvancılığın da üretimde önemli yeri olduğunu dile getiren Mehmet Kendirlioğlu, "İlimizde 257 bin 162 baş koyun, 103 bin 965 baş keçi, 445 bin 143 baş sığır bulunuyor. Hayvansal üretimde 531 bin 419 ton süt, 4 bin 227 ton bal üretiliyor. Ayrıca 280 bin kovan arı kovanı, 1 milyon yumurta tavuğu ve 2.5 milyon da et tavuğu bulunuyor. Son zamanlarda temel girdi olan yem fiyatları da büyük değişim göstermiştir. Et/yem paritesi de buna paralellik göstermiş, genç yaşta erkek danaların yanında, damızlık vasıflı birçok düve kasaplığa sevk edilmiş ve bunun sonucu olarak ülkemiz hayvan varlığında ciddi azalmalar meydana gelmiştir. Biz Aydın olarak ekonomiye bu konuda da katkı sağlamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kazım YÖRÜKCE