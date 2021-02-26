Bergama’da 5 bin kisiye istihdam saglayacak proje

TAMAMLANDIĞINDA bölgede 5 Bin kişiye istihdam sağlayacak olan Bergama Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşu için ilk adım Haziran 2020'de Bergama Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda atılmıştı. BERGAMA Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi ile bölgede süt hayvancılığı faaliyetleri ile buna bağlı süt ve süt ürünleri sanayisinin gelişimi planlanmakta olup, proje kapsamında özellikle modern tesislerde süt verimi yüksek kültür ırkları yetiştirilmesi hedefleniyor. Bergama Süt TDİOSB, damızlık hayvan yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, süt üretiminde verimlilik ile kalitenin arttırılması ve sermayenin ülke içerisinde kalması açısından da büyük önem taşıyor. Hayvan barınma tesisi, süt entegre tesisi, hayvan hastanesi, biyogaz tesisi, gübre üretiminden, hayvan bakımına ve hatta pazarlamaya kadar büyükbaş hayvancılıkta akla gelebilecek her aşamanın yer alacağı Bergama TDİOSB, bulunduğu bölgeyi kalkındırmayı ve örnek bir Organize Sanayi Bölgesi olmayı hedefliyor. Toplam alanı 2.850.903,19 m2 olan Bergama TDİ- OSB, Bergama ilçe merkezine 23, İzmir il merkezine ise 131 kilometre mesafede yer alıyor.