Bergama’daki çam fıstığı ve granite coğrafi işaret

COĞRAFİ İşaret tescili, ürünün gerçek üreticisini korurken, bölge ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlamakta ve ekonomik getirinin yanında, kültürel değeri olan bu ürünlerin, gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol oynuyor . Bergama Ticaret Odası, önce Bergama Kozak Çam Fıstığı, sonra da Bergama Graniti için Coğrafi İşaret Tescil başvurusu yaparak 2 ürünün de "Coğrafi İşaret"ini aldı.Türkiye'de "Çam Fıstığı" denince akla ilk gelen yer olan Bergama Kozak Yaylası, ülkemizdeki çam fıstığı üretiminin %80'ini tek başına karşılıyor. Bu oran, dünya üretiminin ise %10'una denk geliyor. Bergama'da, deniz seviyesinden 500 metre yüksekte olan Kozak Yaylası, %70-80 nem oranıyla Çam Fıstığı Ağacı'nın yetişebilmesi için en uygun koşulları sağlıyor. Bölge halkının başlıca gelir kaynağı olan bu ürün, hem ülkemizin, hem de dünyanın farklı köşelerine ulaştırılıyor. Coğrafi İşareti sayesinde ününden yararlanarak, yerine benzer başka bir ürünün ticari olarak kullanılmasından korunuyor ve ürünün halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı yaratabilecek herhangi şekilde sunulmasının da önüne geçiliyor. Ayrıca ürünün sadece orijinal, doğal olanı biliniyor, bu sayede bölgeye ve ülkemize ekonomik açıdan da getirisi sağlanıyor. Kozak Çam Fıstığı gibi coğrafi işaret sayesinde korunmaya alınan ve tescil ettirilen bir başka ürün "Bergama Graniti" ise, renk ve dokusu açısından diğer granitlerden ayrılıyor ve bu farklılığı nedeniyle tercih ediliyor.