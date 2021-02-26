Buharkent OSB’den 5 BİN İSTİHDAM

Buharkent'in 2 kilometre batısında, Denizli- Aydın karayolu güzergahında bulunan Buharkent OSB'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Yeni oluşturulan Müteşebbis Heyeti içinden 2015 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildiğini ve halen görevine devam ettiğini dile getiren Başkan Erol, "Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nin hazırlanan İmar Planı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 03.01.2005 tarihinde onaylanmıştır.

ARITMA TESİSİ TAMAMLANDI

2009 yılından sonra yeniden Yönetim Kurulu oluşturulamamış ve atıl halde bırakılmıştır. 2014 yılında Kuruluş Protokolü değiştirilerek Müteşebbis Heyeti içinde Buharkent Belediyesi de yer almıştır. Buna göre Müteşebbis Heyet'in %70 Katılma Payı Oranı Buharkent Sanayici ve İşadamları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'ne, %15 Katılma Payı Oranı Aydın Valiliği'ne ve %15 Katılma Payı Oranı ise Buharkent Belediyesi'ne aittir. Yeni oluşturulan Müteşebbis Heyeti içinden 2015 yılında da Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildim" dedi. Arsa talebinde bulunan yatırımcılardan tahsil edilen bedeller ile 3 etapta kamulaştırma işlemi yapıldığını anlatan Başkan Erol, "Şu an için sadece 1 parselde 1/10 hisse dışında kamulaştırma işlemi tamamlanmıştır. Yatırımcıların talepleri dikkate alınarak yeniden hazırlanan ilave-revizyon imar planı 17.07.2017 tarihinde, revizyon imar planı da 04.10.2018 tarihinde onaylanmıştır. İlave-revizyon imar planı ile Buharkent OSB alanı dışında bulunan 25.344 m2 alana sahip Arıtma Tesisi alanının da imar planı içine dahil edilmiştir. Arıtma Tesisi ile birlikte Buharkent OSB'nin toplam alanı 85,95 hektar alana ulaşmıştır. Bu onaylanan imar planlarına göre Buharkent OSB'de 67,19 hektar alanlık sanayi parseli oluşmuştur" diye konuştu.

BÜYÜK FİRMALAR DA GELDİ

Buharkent OSB'nin yatırımcıların gözdesi olduğunu ve önemli firmalara ev sahipliği yaptığının altını çizen Başkan Erol, "Onaylanan revizyon imar planı ve kamulaştırma biten bölgeler için onaylanan kısmi parselasyon planlarına göre Kaanlar Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ile aynı zamanda üretime başlayan Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş. inşaatlarına devam etmektedir. Bunun yanında zeytin işleme faaliyetini yürüten Pasha Gıda San. Ve Tic. A.Ş. inşaatını tamamlamış ve üretime başlamıştır. Üretime başlayan Pasha Gıda'ya 11.000 m2 sanayi parseli tahsis edilmiştir. 285.000 m2 sanayi parseli tahsis edilen ve 90.000 m2 inşaat alanı için ruhsat düzenlenen Seval Kablo Aydınlatma Cihazları A.Ş. bu alanın kaba inşaatını tamamlamış ve kısmi olarak 30 işçiyle üretime başlamıştır. Sonrasında 60.000 m2 daha inşaat yapacak olan şirket toplam 150.000 m2 kapalı alana sahip üretim tesisi ile Türkiye'nin En Büyük Kablo Fabrikası olacak" ifadelerini kullandı. Şu an Denizli'de faaliyet gösteren ve 80 ülkeye ihracat yapan Seval Kablo'nun Buharkent OSB'de 50 milyon dolar yatırımla kuracağı fabrikada 600 kişilik istihdam ve yıllık 350 milyon dolar ihracat rakamlarını hedeflediğini kaydeden Mehmet Erol, "Kaanlar Gıda'nın inşaatı başlamıştır.

22 YATIRIMCISI BULUNUYOR

150 milyonluk yatırımla bu yıl üretime başlamayı hedefleyen işyerinde günlük 1000 ton süt işlenecek ve peynir üretimi yapılacak. Bu fabrikanın günlük 2 bin ton süt işleme kapasitesi olacak. Bu kapasite ile Türkiye'nin En Büyük Peynir Üretim Tesisi olacak Kaanlar Gıda, 500 kişiye doğrudan istihdam ve 20 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlayacak. Fabrikanın kaba inşaatı bitmiş olup, Nisan ayında da makine kurulumuna başlanacak. Yakın zamanda inşaata başlayacak 3 yatırımcımız daha bulunmakta. Süleyman Sedat Yapar ile Bozalioğlu İnşaat A.Ş de bulunuyor" diyerek OSB'de toplam 22 yatırımcıya arsa tahsis edildiğini dile getirdi.



ALT-ÜST YAPIDA SORUN YOK

BUHARKENT OSB'de alt ve üst yapının bu yıl içerisinde tamamlanacağını kaydeden Başkan Erol, "OSB'nin altyapı projeleri hazırlanmış ve yapılan ilana göre, 06.07.2020 tarihinde elektrik alt yapı ihalesi, 13.07.2020 tarihinde de kanalizasyon, yağmur suyu üst yapı ihalesi yapılmıştır. Alt yapı inşaatı devam etmekte ve mayıs ayında işlerin tamamlanacağı öngörülmekte. Arıtma tesisi ile ilgili de proje çalışmaları devam etmekte ve akabinde butesisin de ihalesi yapılacaktır" diye konuştu.



AYDIN'IN İHRACATININ YARISINI KARSILAYACAK

KARMA nitelikte olan Buharkent OSB içinde tüm yatırımcılar faaliyete geçtiğinde Türkiye ve Aydın'ın istihdam ile üretim rakamlarına çok büyük katkı sağlanacağını kaydeden Mehmet Erol, "5 bin kişiye istihdam sağlayacağı, özellikle 80 ülkeye ihracat yapan Seval Kablo'nun ulaşacağı 350 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Aydın'ın ihracat rakamının yarısını tek başına karşılayacağı, Kaanlar Gıda tarafından kurulan peynir fabrikasının da Aydın'ın tarım ve hayvanlığına çok büyük katkıyı sağlayacağı değerlendirilmektedir" dedi.