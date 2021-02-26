‘Büyük Sıfırlama’ küresel fırsat mı yoksa tehdit mi?

KONUK YAZAR PROF. DR. KEREM ALKİN



'Büyük Sıfırlama' olarak tanımlanan kavram, uzunca bir süredir entelektüel kesimde tartışıldıktan sonra, 2 yıldır çok daha yoğun şekilde dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

Bununla birlikte, son 2 yıla damgasına vuran tartışmalar, bir cephede 'dünyanın sonu' anlamına gelebilecek bir kabullenme ve algıyla, bir diğer cephede ise 'kapitalizmin yeniden yapılanması' veya 'yaşanabilir bir gelecek' adına günlük yaşam ve iş hayatından başlayarak tüm süreçlerin yeniden yapılandırılması olarak konuşuluyor.

Bu kavramları 'dünyanın sonu' olarak algılayan kesim, diğer cephede yer alan uluslararası kanaat önderlerini, küresel yatırımcıları, uluslar üstü şirketlerin kurucu patronlarını dünyayı bu hale getiren bir numaralı sorumlular olarak görüyor.

Süreci de yeni bir 'yaşam tarzı'nın pazarlanması, hayatın her saniyesinin takip edildiği ve insanların 'dijital köle'lere dönüşmelerine sebep olacak bir ürkütücülükte değerlendiriyor.

Bu nedenle de, Kovid-19'un laboratuvarda üretilmiş ve dünyaya salınmış bir virüs olduğu; bu yolla insanoğlunun uluslararası şirketlerin ve iş ağlarının daha da kölesi haline getirileceği yönündeki senaryoları da yoğunlaştırmış durumda.

Bir cephede 'tasarlanmış bir yeni yaşam tarzı'nın zorla kabul ettirilmeye çalışıldığını düşünen milyonlarca insan; diğer cephede bu yaklaşımların 'komplo teorisi' olduğunda ısrarcı olan bir kanaat önderleri grubu...



ÜÇÜNCÜ BİR YAKLAŞIM

Tüm bu kaotik tartışmaların ortasında, 'büyük sıfırlama'yı küresel ölçekte enerji sisteminin veya finans sisteminin bütünüyle çökmesi, dünyanın adeta uygarlık öncesi bir tabloyla karşı karşıya kalması olarak okuyanlar da söz konusu. Küresel kanaat önderleri bu süreci 'doğayla barışık', 'küresel iklimi ve ekolojik dengeyi koruyan', 'sürdürülebilir kalkınma' koşullarını, gelir dağılımını, ırk ve cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldıracak bir yeniden yapılanma olarak tanımlamaktalar. Böyle bir yeniden yapılanmanın gerçekleşmesi adına, tüm dünyanın bu temel başlıklara odaklanması gerekmekte.



SAMİMİYET TESTİ

Ancak, küresel kanaat önderlerinin bu konudaki çağrılarının 'samimiyet testi'nden geçtiği en önemli süreç 'Kovid-19'la topyekun mücadele. Afrika'nın aşıya ulaşması başlığından başlayarak, küresel gelir dağılımı adaletsizliğinin beslediği bir 'çifte standart'ın devam ettiği bir tabloyla karşı karşıyız. 'İnsani Diplomasi' konusunda ne ABD, ne AB, ne Rusya, ne de Çin son 1 yıldır yapıcı bir duruş ve aksiyon alabilmiş değiller.

Dünyanın öncelikli meselelerine yönelik 'çözüm odaklı' bir çabadan hayli uzak olmaları, 'büyük sıfırlama' kavramına yönelik algıya da doğal olarak hayli negatif bir anlam yüklüyor.

Bu nedenle, 'daha yaşanabilir bir dünya için yeniden rotalama'ya odaklanmak; ayrıştıran, kaynakları yok eden, sürdürülebilir barış ve insan haklarını değersizleştiren bir 'nobran'lık ve 'bencillik'ten uzaklaşmak zamanı.



TÜRKİYE: REKABET İÇERİSİNDE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

Birleşik Krallık'ın 'Brexit' kararı hem İngiltere hem de AB cephesi açısından maliyetleri olan bir tarihi adım olsa da, 21. yüzyıl'ın 'meydan okuyucu' başlıkları dikkate alındığında şaşırtıcı olmamalı. İçinde bulunduğumuz yüzyıl, küresel ekonomi-politik güç merkezlerinin yeniden şekillendiği ve ülkeler arası ekonomipolitik ilişkilerin çok katmanlı bir diplomasi ağıyla örüldüğü bir döneme işaret ediyor. Bu dönem, kendini 'güç merkezi' olarak tanımlayan ülkelerin 'nobran' tavırlarla meseleleri çözebilecekleri bir yüzyıl değil. Türkiye, 'Girişimci ve İnsani Diplomasi' becerisiyle, teknoloji ve dijitalleşme alanındaki atılımlarıyla, gerçek bir piyasa ekonomisinin temel sacayaklarına yönelik bilgi ve birikimiyle, ticaret ve yatırım alanındaki becerileriyle, bölgesel ve küresel ölçekte 'paha biçilmez' işbirliği fırsatları sunuyor. Öyle ki, siyasi ve insani meselelere çözüm üretebilme kabiliyetleri ve küresel tedarik zincirindeki vazgeçilmez 'güvenilir liman tedarikçi ülke' konumuyla 'yapıcı' ve 'kapsayıcı' bir geleceğe 'geçiş kapısı' konumunda bir Türkiye. Bu nedenle, bir tarafta küresel güç merkezlerinin diğer tarafta 1. ve 2. kuşak komşu ülkelerin farklı ve çok perspektifli okumalara ihtiyaçları var. Dünya için daha adil, daha kapsayıcı bir sistemin inşası, bölgesel ve küresel ölçekte süregelen rekabetin içerisinde 'işbirliği fırsatları' oluşturmayı gerektiriyor. Türkiye, ister bölgesel, ister küresel, insani ve kapsayıcı yeni bir sistemin inşasına en etkili, en çözüm odaklı, en adil, en insani çözümleri, fikirleri sunabilecek, becerilerini pozitif bir enerjiye dönüştürebilecek birkaç ülkenin başında yer alıyor. Küresel ekonomi-politik sistemin aktörlerinin Türkiye'nin dinamizminden, üretim ve girişimcilik kabiliyetlerinden ve insani değerlerle örülmüş sosyo-kültürel meziyetlerinden azami ölçüde yararlanılmasına fırsat veren bir ekosistemin inşasına samimiyetle odaklanması gerekmekte. Elindeki sınırlı imkanlarla 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne ve 'Milli Uzay Programı'na imza atan Türkiye'nin başarıları, 'kalıcı bir barış'ın anahtarlarından birisi olan 'kapsayıcı kalkınma'nın güçlendirilmesi adına kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Aksi durumda, dünyayı yaşanılmaz kılacak bir geleceğin 'mimar'ları çok pişman olacaklar.