CentriPlus’tan 7 ülkeye ihracat

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde 2,5 yıl önce kurulan Centriplus, 25 yılı aşkın proses ve separasyon mühendisliği tecrübesiyle müşterilerine hizmet veriyor. Süt, yemeklik yağ, arıtma ve ilaç sanayiinde kullanılan separatörler ve dakantörlerin yedek parçalarını tedarik eden, metal aksamlarını ise bire bir aynı hammadde ile üretip satan ve firmalara servis hizmeti sunan Centriplus, 'güçlü servis, güçlü satış' ilkesiyle yakaladığı müşteri memnuniyeti sayesinde adından söz ettiriyor. Yurtdışı bayileri ile ihracat hedeflerini büyütmeyi planlayan firma, ihracatı artırarak ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

YETKİ BELGELERİNE SAHİP

Centriplus Genel Müdürü Mehmet Egeli, firmalarının 30'u mühendis toplam 44 çalışanla hizmet verdiğini dile getirdi. Kalite ve kalite yönetimi için tüm belgeleri dünya çapındaki kuruluşlardan aldıklarını ifade eden Egeli, "Üretim fabrikamız 6 bin metrekare alana sahip, bunun 3 bini kapalı alan. İlk firmamızı kurduğumuzda 8 kişiydik. Şimdi makine, gemi, endüstri ve elektrik elektronik mühendislerimiz var. Kalite ve kalite yönetimi için gereken tüm belgelerimizi, dünya çapında bu işte öncü kuruluşlardan aldık ve bunlardan birisi de TÜV. Belirli dönemlerde bu kurallara uyduğumuza dair denetimler geçiriyoruz. Üretim alanında yurtdışındaki fabrikaların muadili olduk. Fabrikamızda Ar-Ge ve ürün geliştirme bölümümüz var. Firmamızın hizmet verdiği ülkemiz içerisinde toplam 1200 adet aktif faaliyet gösteren makinelerin bakımını yapıyoruz. AR-GE merkezimiz ülkemizde olduğu için müşterilerimizin makine veya ürün iyileştirme taleplerine anında cevap veriyoruz. Bu bize büyük katma değer sağlıyor" dedi.



'İTHALATI ÖNLÜYORUZ'

TÜRKİYE'DE separatör sektöründe kurumsal firma sayısının oldukça az olduğunu vurgulayan Mehmet Egeli, "Separatör yüksek devirlidir. Yurt dışında bu sektördeki firmalarla aynı malzemeyi kullanarak, daha düşük fiyat, daha iyi şartlarda garantiler vererek hizmet sağlıyoruz. Sadece yedek parça değil, makinanın tamamına parça üretebiliyoruz. İş yaptığımız firmalara servis hizmeti de sağlıyoruz. Bakım yaptığımız makinede çözülemeyecek bir sorunla karşılaşılırsa 24 saat içinde yerine geçici makine koyuyoruz. Bu diğer firmalarda yok. Dünya standartlarında üretim yapan firmalardan parçalarımızı temin ediyoruz ve metal aksamları da aynı hammadde ile üretiyoruz. Müşteri memnuniyet anketlerimiz yüzde 99 seviyesinde. Yurt dışı firmalardan hizmet alınarak bu iş yapılsa ülkemiz için 60 milyon liralık kayıp olacaktı, ama bu parayı ülkemizde tutmayı başardık. Dışardan ithalatı önleyip ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.



YURT DIŞINA DA BAYİLER AÇILACAK

FİRMA olarak 7 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Genel Müdür Egeli, "Türkiye'nin 7 bölgesinde hizmet ağımız var. Sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp ihracatımızı da arttıracağız. Ürettiğimiz ve tedarik ettiğimiz yedek parçaları Irak, Türkmenistan, Azerbaycan, Rusya, İzlanda, Danimarka ve İtalya'ya gönderiyoruz. Hedefimiz 3 tane yurtdışı bayisi açmak. Firmamızın isminin İngilizce olmasının nedeni de bu. Korona virüs pandemisi bayi açma sürecini biraz yavaşlattı. Yurtdışı bayilerimizle ihracatımızı artıracağız. Yetiştirilmek üzere mühendis kadrosu açma çalışmalarımız Adnan Menderes Üniversitesi ile birlikte ilerliyor. Mühendislik bölümü öğrencileri fabrikamızda staj yapıyor ve kursiyer olarak başlıyor. Kurs bittikten sonra da bizde çalışıyorlar. Genç mühendislere yatırım yapıyoruz. Yüksek devirli ve iş güvenliği gerektiren makineler olduğu için mühendisleri eğitiyoruz. Hedefimiz 40 kişiye daha istihdam sağlamak" ifadelerini kullandı.