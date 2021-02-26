Dev istihdam projesi masaya yatırıldı

Seydikemer için büyük öneme sahip olan Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesi hızla ilerliyor. Süt sığırcılığı bakımından yatırımcılar için cazibe merkezi olmakla beraber, sağlıklı ve kaliteli süt üretimine büyük katkı sağlayacak TDİ- OSB, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından onaylandı. Projenin kuruluşu ve yol haritasını belirlemek amacıyla Seydikemer'de toplantı düzenlendi. Toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Seydikemer Süt Birliği Başkanı Turgut Tokmak, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş ve diğer paydaşlar katıldı. Çobanisa Mahallesi'ne yaklaşık 1.200 dekar alana kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi, bölgeye yapılacak ilk dev yatırım özelliğiyle dikkat çekiyor.



25 BİN BÜYÜKBAŞ OLACAK

400 Milyon TL'lik proje kapsamında 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağı, bölgenin ise yaklaşık 25 bin büyükbaş hayvana ev sahipliği yapması bekleniyor. Kurulacak OSB içerisinde yem fabrikası, et işleme tesisi, biyogaz tesisi, hayvan hastanesi, güneş enerjisi tesisi, bakıcı barınakları ve sosyal tesisler yer alacak.

TAM KESİŞME NOKTASINDA

İlçeye kurulacak TDİOSB, Muğla ile Antalya, Burdur ve Denizli İllerinin kavşak noktasında bulunmakta olup, bulunduğu mevki itibariyle geniş bir alana hizmet verecek ve bölge hayvancılığının gelişmesine büyük katkı sağlayacak.



TÜM TÜRKİYE'YE GİDECEK

Bünyesinde kurulacak olan süt işleme tesisleri ile üretilen kaliteli ve sağlıklı süt, yerinde değerlendirilerek peynir, yoğurt gibi katma değeri yüksek ürünlere çevrilerek bölgeye ve tüm Türkiye'ye arzı sağlanacaktır.



ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAGLAYACAK

SÜT Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde yer alacak olan yem fabrikası ile üreticiler daha uygun maliyetli yeme ulaşma konusunda büyük avantaj sağlayacak, kurulacak olan biyogaz tesisleri ile hayvansal atıklar elektrik enerjisine dönüştürülerek ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Muğla Valimiz Orhan Tavlı, ilçe Kaymakamımız Ayhan Yazgan ve İl Tarım ve Orman Müdürümüz Barış Saylak ile beraber yakında temelini atacağımız Seydikemer Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı OSB'yi masaya yatırdık. Bölgemizde bir ilk olacak dev yatırım Seydikemer'imize hayırlı olsun" diye konuştu.