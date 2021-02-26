Dikili TDIOSB Avrupa’nın en büyügü

KUZEY Ege'de son yıllarda dikkat çekmeyi başaran Dikili Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tarım Bakanlığı'nın 1 milyardan liradan fazla yatırım yaptığı kendi alanında Avrupa'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Projenin ortakları arasındaki Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, "Bu proje 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Bu sürecin hızlı işlemesinde Tarım Bakanlığı'nın desteği çok büyük. Dikili TDİOSB için yatırımcılardan mevcut kapasitenin 4-5 katı bir talep oldu. Burada 1.2 Milyarlık bir yatırım söz konusu. Topraksız üretimin yapılacağı Dikili TDİOSB, yılda 80 bin ton yaş sebze-meyve üretimi gerçekleştirilecek. Kurulmasından hemen sonra da 3500 kişiye istihdam sağlayacak ve bölgeyi kalkındıracak" dedi.