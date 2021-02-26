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Haberler Ekonomi Dikili TDIOSB Avrupa’nın en büyügü

Dikili TDIOSB Avrupa’nın en büyügü

Dikili TDIOSB Avrupa’nın en büyügü

26.2.2021

KUZEY Ege'de son yıllarda dikkat çekmeyi başaran Dikili Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tarım Bakanlığı'nın 1 milyardan liradan fazla yatırım yaptığı kendi alanında Avrupa'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Projenin ortakları arasındaki Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, "Bu proje 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Bu sürecin hızlı işlemesinde Tarım Bakanlığı'nın desteği çok büyük. Dikili TDİOSB için yatırımcılardan mevcut kapasitenin 4-5 katı bir talep oldu. Burada 1.2 Milyarlık bir yatırım söz konusu. Topraksız üretimin yapılacağı Dikili TDİOSB, yılda 80 bin ton yaş sebze-meyve üretimi gerçekleştirilecek. Kurulmasından hemen sonra da 3500 kişiye istihdam sağlayacak ve bölgeyi kalkındıracak" dedi.

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