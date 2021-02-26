Ege Bölgesi’nin ihracatı her şeye rağmen artıyor

Aydın'ın son 5 yılda ihracattaki yukarıya doğru ivmesi, pandemi sürecinin yaşandığı 2020 yılında da devam etti. Aydın'dan geçen yılda 771 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Tarım ve turizm kenti olarak bilinen Aydın, sanayileşme sektöründe de ciddi bir gelişim gösterdi. 2016'da 617 milyon dolar, 2017'de 704 milyon dolar, 2018'de 729 milyon dolar ve 2019'da 754 milyon dolar gerçekleşen Aydın ihracatı, pandemi sürecine rağmen bu yıl da hız kesmedi. Geçen yıla göre bu yıl ihracatta 17 milyon dolarlık bir artış görülürken ihracat 771 milyon dolar oldu. İlin ihracatındaki artışa oranla ithalattaki düşüş de dikkat çekti. Aydın'ın ithalatı son 5 yılda 271 bin dolardan 197 milyon dolara geriledi. 2020 yılında Aydın, 788 milyon dolar dış ticaret hacmi oluşturdu. Aydın Sanayi Odası'na kayıtlı ihracat yapan 305 firma bulunuyor. Aydın'da yapılacak yatırımlarla birlikte ihracat rakamının 1 milyon doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.

AYDIN'DA YILDIZ FİRMALAR

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından açıklanan "2020 Yılı Ege Bölgesi İhracatın Yıldızları" listesinde Aydın Sanayi Odası'ndan 4 firma yer aldı. "Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği" kategorisi içerisinde sektör 3'üncüsü Osman Akça Tarım Ürünleri İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş., "Ege Maden İhracatçıları Birliği" kategorisi içerisinde sektör 1'incisi Kaltun Madencilik Sanayi Nak. Ve Akar. Tic. A.Ş., "Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği" kategorisi içerisinde sektör 3'üncüsü Agromey Dış Ticaret A.Ş., "Otomotiv Sektörü" kategorisi içerisinde sektör 3'üncüsü Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret A.Ş. firması, listede yer alarak kentin gururu oldu.

MANİSA DA HIZ KESMEDİ

Manisa 2021 yılının ilk ayında da ihracat hızını kesmedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre Manisa'dan Ocak ayında 300 milyon 491 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7'lik bir artış sağlandı. 2020 yılı Ocak ayında Manisa'da 271 milyon 466 bin dolarlık ihracat gerçekleşmişti. Manisa'da sektörlere göre ihracat rakamlarına bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre 18 sektörde ihracat artarken, 7 sektörde ise azaldı. Elektrik elektronik, çelik, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, gemi ve yat, halı, hazırgiyim ve konfeksiyon, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, meyve sebze mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, otomotiv endüstrisi, savunma ve havacılık sanayi, su ürünleri ve hayvansal ürünler, tekstil ve hammaddeleri, tütün gibi sektörlerde artış oldu. İhracatı düşen sektörler ise demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, kuru meyve ve mamulleri, süs bitkileri ve mamulleri, yaş sebze ve meyve, zeytin ve zeytinyağı sektörleri oldu.



ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜ İLK SIRADA

2020 yılında 2 milyar 56 milyon 877 bin dolarlık ihracata katkı sağlayan elektrik elektronik sektörü 2021 yılının ilk ayında da ilk sırada yer aldı. Elektrik sektörü yüzde 10'luk artışla 115 milyon 109 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. İklimlendirme sanayii yüzde 23,8'lik artış sağlayarak 56 milyon 593 bin dolarlık ihracatla 2. sırada yer aldı. 3. sırada ise Otomotiv endüstrisi 42 milyon 542 bin dolarlık ihracatla yer aldı. Tarım şehri olan Manisa'da Ocak ayında yaş kuru meyve ve sebze sektörü ile zeytin ve zeytinyağı sektörlerinde meydana gelen düşüş dikkatlerden kaçmadı.

Cüneyt HASÇELİK