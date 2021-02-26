Ekonomide reform paketi hazır

Hükümet, makroekonomik istikrar ve yapısal politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamuoyu ile Mart ayının ikinci haftasında paylaşacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılı reformlar yılı olacak" dedi. Ekonomi paketi, iş ve yatırım ortamında güven ortamını tesis eden, mülkiyet hakkını pekiştiren, sözleşme hürriyetini genişleten, yatırım izin süreçlerinin kısaltan, tahkimi teşvik eden adımları içeriyor.

MECLİS'E SUNULACAK

Paket kapsamında, Borçlar Kanunu'nda değişiklik, düzenleyici ve denetleyici kurumların yapılarının yeniden ele alınması, haciz koşullarının gözden geçirilmesi de bekleniyor. Bu kapsamda yapılacak düzenlemeler Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacak.



Sözleşmelerde tahkim şartı teşvik ediliyor.

Hacizle ilgili şartlar yumuşatılıyor.

Geçici vergiler yeniden düzenlenecek.

Mülkiyet hakkı pekiştiriliyor.

Yatırımcılar için yeni çerçeve yasa hazırlanacak.

Ticari uyuşmazlıklarda mahkeme yerine uzlaşma yoluna öncelik verilecek.

Yatırım yerlerine performans kriteri geliyor.

İş yapmayı zorlaştıran uygulamalar kalkıyor.



"TÜRKİYE'NİN GELECEGİNE GÜVENİN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin geleceğine güvenin" çağrısı yaptığı yatırımcılara hukuk karşısında güvence sağlanacak.