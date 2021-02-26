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Haberler Ekonomi Elektrik faturaları hafifleyecek

Elektrik faturaları hafifleyecek

Elektrik faturaları hafifleyecek

26.2.2021

TEDAŞ'a ait bina ve benzeri taşınır taşınmaz mallardaki reklam ve baz istasyonu reklam gelirlerinden vatandaşın da yararlanması için adım atıldı. TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, bu yıl itibari ile reklam gelirlerinin yüzde 50'sinin tarife yoluyla tüketicilere yansıtılacağını söyledi. Geçen aylarda yürürlüğe giren Dağıtım Sistemi Gelirlerinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında kira ve reklam gelirlerinin dağıtımı ile ilgili değişiklikler de yapıldığına dikkat çeken Yapıcı, "Şu anda Dağıtım Sistemi, Gelirlerinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve EPDK'nin yayımladığı tebliğe göre, yüzde 50'ye 50 olarak dağıtılıyor gelirler. Yüzde 50'si dağıtım şirketine bırakılıyor, yüzde 50'si ise tarife yoluyla tüketicilere yansıtılarak tarifenin indirilmesi sağlanıyor" diye konuştu.

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