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Haberler Ekonomi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

9 öğretim üyesi alacak

'nin ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilanında "Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemizin son başvuru 12 mart 2021 tarihli ilanında belirtilen kadrolarına, Mühendislik Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, mezunu 9 Doktor Öğretim Üyesi Akademik personel alınacaktır." denildi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

26.02.2021, 10:56

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 26.02. 2021-12.03.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

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