İşin mutfağında eğitim

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) tarafından kurulan ve işletilen Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. "İş arayan değil, İş'te aranan toplumda saygın insan" sloganıyla öğrencilere bölgede yer alan sanayi kuruluşlarının mevcut ve gelecekteki işgücü ihtiyaç analizlerinin sonuçlarına göre belirlenmiş olan meslek dallarında eğitim-öğretim veriyor.

500 ÖĞRENCİ MEZUN

DİJİTALLEŞMEYİ yakından takip eden okulda, sanayi ihtiyaçlarına paralel olarak eğitim yöntem ve teknikleri için değişen teknolojiye göre düzenleme yapılıyor. Türkiye'deki organize bölgeleri için örnek bir okul olan MOSTEM, öğrenciler için altın bilezik. Yılda ortalama 500 öğrenci mezun olurken, mezunlar sanayideki firmalarda işbaşı yapabiliyorlar. Okulda Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi programlarında Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojileri ve Makine Teknolojisi eğitimleri veriliyor. MOSTEM Okul Müdürü Mehmet Yiğitkanlı, "Okulumuz ile sanayi kuruluşlarımız arasındaki iletişimi ve işbirliğini güçlendirecek olan okul Danışma Kurulumuz ve komisyonlarımız ile faaliyetlerimiz etkin bir şekilde sürüyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 51'i meslek, 67'si branş öğretmeni olmak üzere toplam 118 kişilik öğretmen kadromuz ile eğitim vermeye devam edilmiştir. 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı itibariyle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde toplamda 1955 öğrencinin 383'ü Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında, 401'i Elektrik Elektronik Teknolojisi alanında, 971'i Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi alanında, 200'ü Metal Teknolojisi alanında eğitime devam etmektedir" diye konuştu.

ÖRNEK BİR OKUL

BU okulun Türkiye'ye örnek olduğunu kaydeden MOSTEM Okul Müdürü Mehmet Yiğitkanlı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Organize Sanayi Bölgeleri okul yaptıracağı zaman gelip bizim okulumuzu inceliyor. Öğrencileri mühendis gibi yetiştiriyoruz. Çünkü ülkemizdeki mesleki eğitimde birinci hedefimiz, mühendislerin de eskiden olduğu gibi meslek liselerinde yetişmesi. Çünkü işin mutfağına girip işi bilerek sanayide işbaşı yaptığında, sanayi o kişileri zaman kaybetmeden üretimin içine alıyor. Bizim teknikerlerimiz de öyle. Gerçek ürünlerle birlikte eğitim öğretim süreci yapıyoruz. Öğrenci buradan mezun olduğunda, sanayide işbaşı yaptığında hiç bocalamıyor. Artık tercih edilen noktada oluyor. Cumhurbaşkanımızın ve Sanayi Bakanımızın büyük önem verdiği Teknofest'e de hazırlanıyoruz. 3 proje ile katılacağız" ifadelerini kullandı.

CÜNEYT HASÇELİK