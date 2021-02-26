İTB’den coğrafi işaret hamlesi

İzmir Ticaret Borsası, coğrafi işaret tescil çalışmalarına 2002 yılında start verdi. Bölgenin geleneksel ürünleri olarak adlandırılan, bölge ve ülke ekonomisi için önem taşıyan, kalitesiyle yurt içi ve yurt dışında haklı üne sahip pamuk, çekirdeksiz sultaniye üzümü ve kurutmalık sarılop çeşit incirin coğrafi işaret tescil başvuru süreçlerini başlattı. Bu ürünlerden pamuk Ege Bölgesinin birçok ilinde, incir Aydın ve İzmir ilinde, üzüm ise Manisa, İzmir ve Denizli'de üretildiği için tescil isimlerinin bölgenin ismi olan "Ege" ibaresi ile; "Ege Pamuğu", "Ege Sultani Üzümü" ve "Ege İnciri" şeklinde yapılmasını sağladı. Bu üç ürüne ilave olarak, yakın geçmişte, erkenci özelliği ve kendine has lezzetiyle ön plana çıkan Sakız Enginarı için "Urla Sakız Enginarı" ismiyle coğrafi işaret tescili gerçekleştirildi.

ÜRÜNDE GARANTİ UNSURU

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yasalarla koruma altına alınan coğrafi işaretlerin, hem ulusal ve ekonomik mirasa sahip çıkmak hem de doğal kaynakların ve geleneksel üretim yöntemlerinin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere devredilebilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Çiftçilerin topraktan daha fazla katma değer elde etmelerini sağlayarak kırsaldan kente göçü engelleme yönünde de önemli bir rol oynadığını vurgulayan Kestelli, "Ayrıca üretici ve tüketicileri haksız rekabete karşı korumada ve üreticiler arasında adil rekabeti teşvik etmede, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamada ve istihdam yaratmada da etkin araçlardan biri. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 16 bin tüketici üzerinde yaptırdığı araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 76'sının beslenme rejiminde geleneksel ürünler yer alıyor. Tüketicilerin yüzde 56'sı ürünün köken adlandırmasını, yani coğrafi işaret taşımasını bir garanti unsuru olarak görüyor" dedi.

200 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Coğrafi işaretli ürünler pazarı bugün dünyada 200 milyar doları geçmiş durumda olduğuna dikkat çeken Kestelli, "Avrupa Birliği'nde bu pazarın büyüklüğü 55 milyar Euro'yu aşıyor. İtalya, sadece Parmesan peyniriyle yılda 1,5 milyar Euro ciro tapıyor. Bu açıdan bakınca ülkemiz eşsiz bir coğrafya. Türkiye, 464 adet tescillenmiş coğrafi işarete sahip. Oysa Türk Patent Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre ülkemizde coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500'e yakın gıda ve gıda dışı ürün bulunuyor. Coğrafi işaretler sadece o ürüne değil, yöreye de büyük değer katar. Bu nedenle, yerel gastronominin ve geleneksel reçetelerin korunması, gastronomi turizminin gelişmesi için de büyük fırsat yaratır" dedi.



EGE'NİN ŞANSI HAYLİ YÜKSEK

Coğrafi işaretli ürün konusunda Türkiye ve Ege'nin gideceği yol uzun, başarı şansı da hayli yüksek olduğunu belirten Kestelli, "Ege Bölgesi ve İzmir, köklü bir kültürel mirasa ve oldukça zengin bir gen kaynağına sahiptir. Sahip olduğumuz bu varlığın değeri paha biçilemez. Ege Bölgesi'ne has bazı tarım ve gıda ürünleri, sahip olduğumuz bu mirasın önemli ve kaybedilmemesi gereken bir bölümüdür. Doğanın ve insanımızın yarattığı bu varlığı korumak, markalaşma süreci ile bu değerlere artı bir değer kazandırmak büyük önem taşımaktadır. Ancak bu ürünlerin üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, bölgemiz ürünleri için tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapılması ve etkin bir denetim ve yönetişim modeli oluşturulması konularında daha çok çalışmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizde, henüz coğrafi işaretli ürünlerin pazarda fiyat üstünlüğü yarattığını söylemek çok mümkün değil ancak talep üstünlüğü yarattığı ve ülkemize özgün birçok ürünün yok olmasını engellediği, genetik kaynaklarımızı koruduğu ortadadır. Bu nedenle mevcut tescilli ürünlerimizin üretim ve pazarlamasını teşvik etmek, tarladan sofraya etkin bir yönetişim modeli kurmaya odaklanırken, ilimizin potansiyel değerlerine sahip çıkıp adına yöresel ürünlerimizin coğrafi işaret tescil sistemine alınması için çaba göstermeliyiz. Elbette hedef arşivleme mantığı ile tescil edilen ürün sayısı artırmak değil, ekonomik ve sosyal boyutta coğrafi işaretli ürünlerin yaratacağı katma değerini artırmaktır" dedi.