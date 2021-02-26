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Haberler Ekonomi Kınık TDIOSB’den katma degeri yüksek ürünler

TDIOSB’den katma degeri yüksek ürünler

Kınık TDIOSB’den katma degeri yüksek ürünler

26.2.2021

KINIK Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB)'nin Kınık ilçesi Fatih, Osmaniye ve Yeni Mahalle'de kurulması planlanıyor. Tohum, Fide, Tıbbi ve Aromatik Bitki ihtisas konusunda önemli bir OSB olmayı amaçlayan Kınık TDİ- OSB projesinin, yaklaşık olarak 1,613,993,00 m2 alan üzerine kurulması hedefleniyor. Proje, İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bergama Ticaret Odası ve Kınık Belediyesi ortaklığındaki Müteşebbis Heyet tarafından yönetilecek. Bu proje ile sebze, meyve, çiçek, tıbbi ve aromatik bitki tohumu üretimi, ithalat ve ihracat odaklı fide üretimi, teknolojik seralarda tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapılması planlanıyor. Ayrıca alan içinde planlanacak sanayi parselleri ile drog, uçucu yağ ve ihtisas konusuna uygun diğer sanayi tesislerinin kurulması da amaçlanıyor. Kınık TDİOSB'de üretilecek olan kaliteli ve doğru türdeki tıbbi ve aromatik bitki tohum ve fideleri, sözleşmeli bir şekilde üreticilere verilecek ve üreticiden gelen tıbbi ve aromatik bitkiler TDİOSB alanındaki sanayilerde işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülecek.

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