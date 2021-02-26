Kırsal Kalkınma Merkezi ile tarımsal gelişime katkı

Manisa bölgesinde üretilen ürünlerin işlenerek yerinden pazarlanması amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile Pelitalan Mahallesi'nde Kırsal Kalkınma Merkezi kuran Yunusemre Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada tarımsal kalkınmaya vurgu yaptı. Yuntdağı bölgesinde kalkınmanın merkezi olarak seçtikleri Pelitalan Mahallesi'nde hayata geçirdikleri Kırsal Kalkınma Merkezi'nde başlatılan çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Mehmet Çerçi, "Buradaki merkezimiz tamamlandığında bölgemize kalkınma ve tarımsal gelişim anlamında ciddi bir katkı sağlayacak. Üretimin, pazarlamanın yapıldığı bir merkez haline dönüşecek" ifadelerini kullandı.

ÇEŞİTLİ TESİSLER DE VAR

Yuntdağı bölgesindeki Pelitalan Mahallesi'nde bulunan Kırsal Kalkınma Merkezi iki binadan oluşuyor. Birinci katta soğuk hava deposu ve idari odalar, ikinci katta ise eğitim salonu yer alıyor. İkinci bina olan üretim binasında ise pekmez üretim tesisi, Antep fıstığı kavlama tesisi, un değirmeni, liyofilizasyon (Freeze- drying) kurutma makineleri, sıvı ve taneli dolum ve ambalaj makineleri, sebze meyve yıkama ve doğrama makineleri ile ayrıca 50 ton kapasiteli kantar da bulunuyor. Merkez tamamlandığında ve tamamen faaliyete geçtiğinde bölgedeki üreticilere büyük bir katkı sağlayacak.



AK PARTİ GENEL SEKRETERİ ŞAHİN'DEN ÇERÇİ'YE ZİYARET

YUNUSEMRE Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'i makamında ağırladı. Ziyarette Şahin'e AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen, Uğur Aydemir, AK Parti Genel Merkez Tanıtım Medya Başkanı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

'ÇOK GÜZEL PROJELER'

Ziyarette Yunusemre Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, vatandaş ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışına sahip olduklarını söyledi. Anı defterini imzalayan Fatih Şahin ise burada yapılan hizmetlerin takdir edici olduğunu belirtti. Şahin, "Başkanımız ve ekibi Yunusemre'ye güzel projeler kazandırdı. Kültür Parkı ile Millet Çarşısı'nı görme fırsatımız oldu. Gerçekten çok güzel projeler. Çerçi Başkanımızın ve AK Partili belediyelerimizin çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Kendisini ve ekibini bir kez daha kutluyorum" diye konuştu.