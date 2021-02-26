“Kontrollü ve temkinli olmalıyız”

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Hilmi Uğurtaş, pandemi sürecinde üretim ve istihdamın merkezleri olan OSB'lerin insan hayatından taviz vermediğini vurguladı. Uğurtaş, "Tüm sanayicilerimiz şu iki gerçeği asla unutmadı: İlki, insan hayatından daha değerli hiçbir şey yoktur. Diğeri ise sağlıklı çalışanlarımız olmadıkça üretemeyiz. Bu nedenle çalışanlarımızın korunması tüm işletme hedeflerinin önüne geçmiştir. Bu durum için hızlı bir bilgilendirme, tedarik etme ve uygulama süreci yaşanmıştır" diye konuştu. Sanayinin pandemiden etkilenen sektörlerini, dönemler içinde değerlendirmek gerektiğini belirten Uğurtaş, "Salgının ortaya çıktığı; Türkiye ve dünyanın ciddi bir kapanma yaşadığı dönemlerde insanların temel ihtiyaçlarını karşılayan sağlık, kimya, ambalaj, yiyecek, lojistik gibi sektörler, korkunun da tetiklediği ciddi bir talep ile karşılaştı. Bu dönemde diğer sektörler ya stoka çalıştı ya da kapandı. Haziran ayı ile birlikte salgında gelinen nokta ve normalleşme süreci, temel ihtiyaçlar dışında da üretim yapan sektörleri harekete geçirdi.

ALT SEKTÖRLER HAREKETLENDİ

Hatta piyasalarda yaşanan üç aylık boşluk nedeni ile üretim verilerinde pozitif bir geri dönüş sağlandı. Bu dönemde kredi kanallarının çeşitlendirilmesi ve hacimlerinin büyümesi sonucunda inşaat, araç, giyim, elektrik-elektronik gibi sektörler ve bunların alt sektörleri hareketlendi" ifadelerini kullandı. Bu dönemde ihracat yapılan ülkelerde de sınırların tekrar açılması ile talepler gelmeye başladığını söyleyen Uğurtaş, "Bu arada Çin'in pandeminin başladığı ülke olmasının yarattığı tedirginlik ve coğrafya nedeniyle lojistikte yaşanan zorluklar, bazı taleplerin Çin ve Güneydoğu Asya'dan ülkemize kaymasına neden oldu ve bunların da etkilerini gördük. Bu dönemde şu görülmüştür ki, pandeminin hangi ülkelerde, hangi seviyede görüleceği bir bilinmezdir. Gelişmiş ülke sınıfında yer alan ülkelerin dahi virüs karşısında çaresiz kaldığını görüyoruz. Bu nedenle dünya olarak hepimiz birlikte bu virüsü yenmek zorundayız. Görünen odur ki, herkes iyi ve güvende olmadan dünya da güvende olmayacaktır. Bu nedenle, küresel salgının halen devam etmesi, aşılama işlemlerinin belli bir vadeye yayılacağı gerçeği ortadayken, 2021 planları çok daha temkinli yapılmıştır. Bu yıl gerek reel sektör gerekse kamu, adımlarını çok daha kontrollü atacaktır" dedi.



İSTİKRAR VE SAĞLIK

KÜRESEL salgın bizlere iletişimin, bilgi aktarımının, danışmanlık vermenin, kılavuzluk yapmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın, işveren ve çalışan olarak karşılıklı özveri içinde çalışmanın değerini bir kez daha gösterdiğini söyledi.



'YENİ ANLAYIŞ'

UĞURTAŞ, "Üretimin ve istihdamın korunması için gereken lojistik, teknoloji, insan kaynağı gelişimi, dijitalleşme, esnek üretim ve istihdam yapılarının kurulması gibi yeni anlayışlar güçlendi. OSB'lerde sanayi kuruluşlarının istikrarlı ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için kendi yapılanmalarını revize edeceklerdir" ifadelerini kullandı.