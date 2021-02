Kuzey Ege’yi bizimle keşfedin

Dünyanın önemli yeme-içme markalarını Türkiye'ye getiren RMA Group, otelcilik sektörüne geçtiğimiz yılın Ocak ayında Radisson İzmir Aliağa yatırımı ile adım attı. Liman bölgesine ve otoyola olan yakınlığı ile ulaşım kolaylığı açısından dikkat çeken Radisson İzmir Aliağa, bölgenin yeni cazibe merkezi olmayı hedefledi. 12 bin metrekare alana sahip ve 3 bloktan oluşan otel, 185 adet iş ve özel ihtiyaçların tamamı için tasarlanan konforlu misafir odaları ve süiti bulunan otelde, 5 toplantı salonu, yüksek tavanlı ve modern çizgilerle dizayn edilen balo salonu, günlük, haftalık ve aylık kiralanabilir cep ofisleri, Türk ve Dünya mutfaklarının seçilmiş örneklerinin bulunduğu restoran ve gün boyu hizmet verecek pastanesi bulunuyor. Radisson İzmir Aliağa'nın Genel Müdürü Ertuğrul Uzak, Aliağa'nın dinamik bir ticari yaşama sahip olmasına karşın 'konaklama' anlamında bölgedeki ihtiyaca da dikkat çekerek "Bölgenin konaklama potansiyeli çok yüksek. Var olan tesislerle ve otelimizin de bölgeye gelişi ile birlikte bu ihtiyaç en iyi şekilde giderilmeye çalışılacaktır. İsteğimiz bizler gibi kusursuz misafir memnuniyeti ile hizmet verecek tesislerin artması, bölgenin yatak sayısı olarak gelişmesi" dedi.



"İŞ VE EV KONFORU BİR ARADA"

Misafirlerine hem ev hem de iş yaşamı konforunu bir arada sunacaklarını belirten Uzak, otel bünyesinde misafirlerin keyifli vakit geçirebilecekleri ferah ortak alanlar yarattıklarını söyledi. Uzak "Bu alanlarda fitness ve spa salonundan, çok fonksiyonel toplantı odalarına kadar her şey mevcut" diye konuştu. Pandemi şartları göz önünde bulundurarak iş insanları için özel, sosyal mesafeye uygun çalışma alanları yarattıklarını belirten Uzak, bilgisayardan hızlı internet altyapısına, teknik destekten gün boyu ikramlara kadar her türlü detayı düşündükleri 6 ofis alanı tasarladıklarını söyledi. Gelenlerin, bu ofisler aracılığıyla kendilerini iş yerlerindeymiş gibi hissedip, konforlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde tüm çalışmalarını sürdürebileceklerini belirtti.



GÜÇLÜ KADRO

Otelcilik sektörünün 'hizmet' odaklı olduğunu, bu yüzden yönetim kadrosunun sektördeki yüksek tecrübeli isimlerden oluştuğunu ifade eden Uzak, operasyon bölümünde ise Aliağa istihdamını destekleme kararı aldıklarının altını çizdi. Bunun için Aliağa Belediyesi'nin istihdam bürosu ile temas halinde olduklarını belirten Uzak, okulların turizm bölümleriyle iş birliği yapacaklarını, bir nevi 'okul niteliğinde" olacaklarını söyledi.



EŞSİZ LEZZETLER

RMA Group olarak yiyecek-içecek sektöründe iddialı markalara sahip olduklarını hatırlatan Uzak, otel bünyesinde de bunun fark edileceğini söyledi. Uzak "Menülerimizde lokal tatların yanında, uluslararası dünya mutfağından da seçilmiş örneklere yer verdik. Menülerimizi misafirlerimizden gelecek beklenti ve isteklere göre sene içerisinden birden fazla kez yenilemeyi ve bu unutulmaz tatlar ile misafirlerimizi buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



KESİNTİSİZ HİZMET

Uzak, ayrıca 7/24 tesiste yiyecek, içecek servisi sağlanacağına değinerek kahvaltının dışında misafirlere öğle yemeği servisi, gece 12'ye kadar alacarte restoranda, 12'den sonra da Radisson standartlarında oda servisi modeli denilen bir hizmet sunacaklarını ifade etti. Güçlü mutfak ve operasyon ekibine sahip olmaları nedeniyle "Catering" alanında da hizmet vereceklerini söyleyen Uzak, "Kaliteli hizmeti yalnızca otelde değil, otel dışında da yaşatacağız. Kurumların ve kişilerin her türlü sosyal aktivite ve organizasyonlarını gerçekleştirebilmek için gerekli tüm alt yapıyı hazırladık" diye konuştu.



TURİZME DESTEK

Aliağa'nın turist potansiyelinin de her geçen gün artığına dikkat çeken Uzak, Aliağa'nın iş dünyası kimliğinin yanında, tatil destinasyonu olarak değerlendirilecek çok önemli bir geçiş noktasında olduğunun altını çizdi. Uzak, tur gruplarının konaklamaları açısından bunun değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



SOSYAL SORUMLULUK

Radisson Hotel İzmir Aliağa Satış ve Pazarlama Direktörü Gözde Kaydırak ise otel hizmete girmeden önce bölge halkına destek olmak adına güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını ifade etti. 500 yılı aşkın tarihi geçmişe sahip 'Helvacı Kiliminin' yeniden hayat bulması için yöre kadınlarına Aliağa Kadın Girişimi Üretme ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde kurs verilmeye başlandığını belirten Kaydırak "İlk etapta 6 dokuma tezgâhımız hazırlandı. Kadınlarımız bu kursla aslında bir altın bilezik olan yeni mesleklerine kavuşacak, aile ekonomisine katkıda bulunacak. Kilimler ise Radisson Hotel İzmir Aliağa tarafından satın alınıp, misafirleri ile buluşturulacak. Kadınlarımız bu başlangıç ile yeni girişim hikayeleri yazacak" dedi. Kaydırak aynı zamanda; halı ile birlikte ayrıca Unesco Dünya Mirası listesinde bulunan bölgeye 30 dakika mesafedeki Bergama'ya özgü tarihi parşömen kâğıdı içinde bir projeleri olduğunu ifade etti.