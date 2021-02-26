Manisa OSB, pandemiye rağmen büyümeye devam ediyor

Tüm dünya olarak çok zorlu bir dönemden geçtiğimizi, fakat hem ülke hem de bölge olarak zorlu sürecin başarı ile yönetildiğini vurgulayan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait C. Türek, 2021'in tüm dünyaya iyi gelecek güzel gelişmeler getirmesini beklediklerini ifade etti. 2020'nin herkesin öngörülerinin çok dışında bir yıl olduğunu belirten Türek, "Kovid-19 yatırımcıdan işletmeciye, çalışandan tüketiciye herkesin dünyasını derinden etkiledi. Hiç beklenmedik bir şekilde gelip hayatlarımızı tamamen değiştiren virüsten sosyal hayatlar kadar iş hayatı da etkilendi" dedi.

"ÇARKLAR KESİNTİSİZ DÖNDÜ"

Birçok sektörde üretim azalıp durma noktasına gelirken ülke olarak gerekli tedbirleri alarak zorlu koşulların üstesinden gelindiğini belirten Başkan Türek, Manisa OSB olarak da bu sürecin koordineli bir şekilde ve başarı ile yönetildiğini belirtti. Türek, "Manisa OSB'de üretim kesintisiz devam etti ve sanayinin çarkları hiç durmadan döndü. Her şeyden önce tüm kademelerdeki çalışanlarımızın sağlığını korumak öncelikli hedefimizdi. Zira, 2020 sağlığımızın değerini en iyi anladığımız yıllardan biri oldu. Bu bilinçle işimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık" diye konuştu.

"HİÇ DURMADAN ÇALIŞTIK"

Tüm zorlu koşullara rağmen Manisa OSB olarak büyümeye devam ettiklerini belirten Sait Türek, "Gerekli önlemler konusunda hızla aksiyon alıp hafta sonları dâhil hiç durmadan çalışmalarımıza devam ettik. Pandemiye karşı verdiğimiz bu başarılı mücadelemizin sonucunda istihdamımız %9 arttı. 2020 yılında 5 yeni firmaya arsa tahsisimiz gerçekleşti. Öngörülen toplam yatırım tutarımız ise 61.505.000 dolar" dedi. Bu eğilimin büyüme, istihdam, ihracat alanlarında 2021'de de artışla süreceğini belirten Sait Türek, yeni yatırımlar ile öncü OSB olmaya devam edeceklerini ifade etti. "T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında, "OSB'lerde Teknoloji Geliştirme Projesi" kapsamında 2017 yılından bu yana yürütülen çalışmalar neticesinde, bölgemizde yenilikçilik ekosisteminin kurumsal altyapısını oluşturmak ve firmalarımızın AR-GE, yenilik, girişimcilik ve dijitalleşme kapasitelerini geliştirmeyi hedeflediğimiz INTRAC Yenilik Merkezi Ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. 2021'de de Manisa OSB, yatırımcının çözüm ortağı olma misyonunu hiçbir zaman elden bırakmayacak. Sanayicimizin sorunsuz bir şekilde üretim ve ihracat yapması için sürekli olarak bölgeyi geliştirecek projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"DUYARLILIK ÖNCELİĞİMİZ"

Uluslararası düzeyde, marka değeri yüksek, öncü ve yenilikçi bir OSB vizyonu ile geleceğe emin adımlarla yürüyen Manisa OSB'nin alan olarak da büyümeye devam ettiğini ifade ettiğini sözlerine ekleyen Türek, "Sanayicimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptığımız pek çok projenin yanında alan olarak da sürekli genişlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Bölgemizin VI. Kısım Tevsii Alanının altyapı çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandı. Bölgeyi yatırımcılarımızla buluşturmak için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi. Sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılığın Manisa OSB'nin en önemli değerleri arasında yer aldığını ifade eden Türek, bölgenin gurur kaynağı olan projesi ZEKİ Yaşam Merkezi'ni 2021'de bir adım ileri taşıyacaklarını belirtti. "6 yıl önce çalışmalarına başladığımız ZEKİ Yaşam Merkezi ile zihinsel engelli gençlerin istihdamını sağlamak ve bu süre içindeki kazanımları ile daha çok sosyalleşmelerine aracı olmak bizler için gurur vericiydi. Projemizin 2. adımı olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 yılı Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı'ndan hibe desteği almaya hak kazanan ZEKİ+ Projesi ile zihinsel engelli gençlere fabrika ortamında çalışabilme yolunu açmak için kolları sıvadık." diye konuştu.