Nazlı Doğal Kaynak suyu sektörün zirvesinde

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Bey Dağı'nın zirvesinden kendi akışı ile çıkan doğal kaynak suyunu modern tesislerinde depolayıp ambalajlayan Nazlı Su, doğal kaynak suyunda bölgesel lider haline geldi. Nazlı Su, kurulduğundan bugüne 10 yıl içerisinde ulusal markalar içesinde yer alırken, doğal kaynak suyu ihracatına başladı. Tesiste el değmeden analiz edilen, ardından mineral ve bakteri yapısına dokunulmadan filtrelerden geçirilen sular, hijyenik şekilde ambalajlanarak bayilere ve müşterilere ulaşıyor.

"ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİM"

Nazlı Doğal Kaynak Suyu Yönetim kurulu Başkanı Mustafa Tuğrul, tarım ürünleri menşeili bir firma olduklarını ancak 2011'den sonra doğal kaynak suyu sektörüne girdiklerini aktararak, "Kurulduğumuzdan bu yana çok büyük bir değişime imza attık. Aydın, doğal kaynak suyunun merkezlerinden biri. 19 tane doğal kaynak su üretimi yapan firma bulunuyor. Sektörde 30 yıldır bulunan firmalarla yeni bir firma olmamıza rağmen arayı kapattık. Bizim suyumuz dağın zirvesinden kendi akışı ile çıkar. Suların kalitesi, Sağlık Bakanlığı'nca denetleniyor ve ardından ruhsatlandırılıyor. Önem verdiğimiz 3 husus var. Kaynaktan suyun tesise kadar gelişi, tesiste depolanması ve ardından ambalajlanarak bayiye ve müşteriye ulaştırılması" diye konuştu.

ELEKTRONİK ÖLÇÜM VAR

Sağlıklı ve hijyenik suyu müşteriyle buluşturduklarının altını çizen Tuğrul, "Kaynaktan su çıktığında ölçümlerini yapan elektronik bir sistemimiz var. Debisi, ısısı ve iletkenliği ölçülüyor. Hat üzerinde üç ayrı noktadan ölçüm yapılıyor. Tesise girişte bulanıklık metreleri ile ölçümler yapılarak iletkenliği ve pH değerlerine bakıldıktan sonra 600 tonluk depolarımıza konuluyor. Laborant görevlilerimiz bakteri değerlerini kontrol ediyor. Bu raporlardan geçen sular üretime alınıyor. Kesinlikle mineral ve bakteri yapısına dokunmadan filtrelasyonu yapıyoruz. Su ambalajlanırken ozonla zenginleştiriliyor" dedi.