OKT Trailer geleceğe emin adımlarla ilerliyor

Türkiye'de 40 yıllık bir geçmişe sahip olan OKT Trailer, geleceğe yönelik alt yapı çalışmaları ile 2020 yılında başarısını pekiştirdi. Kullanıcı beklentileri doğrultusunda tasarladığı ve ürettiği araçlarla sektörüne birçok ilki kazandıran OKT Trailer, Covid-19 pandemisi sebebiyle umulmadık koşullarda ve değişken piyasada tamamlanan 2020 yılında, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel ürün gamı ile katma değer üretmeye devam etti. OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, "2020 yılı lojistik sektörünün öneminin daha çok arttığı bir yıl oldu, Lojistiğin her daim devam etmesi ve her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulan sektör haline gelmesi bizlere gelecek için farklı neler yapabiliriz diye sorgulamaya ve planlama yapmaya yöneltti. İçsel yapılanma, enerji kaynaklarını daha verimli kullanabilme ve sıfır atık çalışmalarına odaklanarak şirketimizi geleceğe hazırladık. 2021 yılı, pandemi zaman dilimini başarılı ile değerlendirmiş ve altyapı yatırımlarına odaklanmış şirketler için başarılarını taçlandıracakları bir yıl olacak" dedi.

YENİ JENERASYONA HAZIRIZ

2020 yılının şirket içi çalışma ve insan kaynakları süreçlerine ağırlık verilerek yeni jenerasyona uygun çalışma koşulları ve geleceğe yönelik ürün bazlı çalışmaların projelendirilmesi süreçlerini tamamladıkları bir yıl olduğunu ifade eden Maraş, "2018 yılından bu yana hizmet veren Ar-Ge merkezimizde geçtiğimiz yıl yeni proje ve girişimler için yoğun çalışma içerisinde olduğumuz bir dönemdi. Yeni jenerasyonun iş yaşamına katılması süreçlerini en geçişken şekilde sağlayabilmek adına çalışma koşullarını gözden geçirerek ergonomik çalışma ortamları kurguladık. Yeni jenerasyon bireylerinin organizasyonumuza uyum sağlamaları, kişisel gelişim çalışmaları ve kariyer hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi adına üniversite -sanayi iş birliği çalışmalarının alt yapılarını oluşturduk. Böylece hem çalışan profilini güçlendirecek hem de ürünlerimizde yenilikçi çalışmalarımızı yansıtacak bir ekip kurmayı hedefledik. Bünyemize yeni katılan y ve z kuşağı bireylerin, x kuşağı çalışanlarımız ile uyumlu ve etkin çalışabilmesi adına organizasyonel gelişim süreçlerimizi istihdam stratejilerimiz ile bütünleştirerek yeni çalışma modellerini modern dünyaya entegre ederek güçlü insan kaynağımızla milli vizyonumuza katkı sağlıyoruz" diye konuştu.



'ARANAN MARKA KONUMUNDAYIZ

BUHARKENT O Dünya pazarında sahip oldukları güçlü konumun en önemli dayanağının Ar-Ge alanındaki çalışmalar olduğunu ifade eden Hakan Maraş, "Güçlü ve tecrübeli kadromuz ile artan teknolojik gelişmeleri karşılamak ve hatta öncesinde harekete geçmek için geleceğe yönelik çalışıyor ve ürünlerimizi değişen teknolojiye uygun olarak geliştiriyoruz. Dünyada sayılı ülkemizde ilk olacak birçok mega projeye imza attık. Farklı ülkelerin farklı hava koşulları, yol koşulları, stantları vb. tüm süreçlere hızlı cevap verebilme ve özel projeler üretebilme kabiliyetimiz ile ihracat payımızı arttırırken yeni iş birlikleri ve projelere imza attık. Ürünlerimiz, Avrupa başta olmak üzere Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde tercih noktasındadır. Türkiye'yi temsil etme prestijimizi artırarak bu ve benzeri projelerimizin çıktısı sonucu ihracat pazarında aranan marka konumunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.