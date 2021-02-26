ÖRKOOP, Aydın'ın kalkınmasında öncü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bölge çiftçilerini kalkındırmak amacıyla 42 yıl önce kurulan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP), Aydın ekonomisine büyük katkı sağlarken bölgenin kalkınmasına öncülük ediyor. 7 üretici tarafından kurulan kooperatif, 2 bin 894 ortağı, 150 personeli, 8 adedi süt taşıma tankeri olmak üzere 53 aracı ve yaklaşık 110 dönüm arazisi ile gelişimini sürdürüyor. Kooperatifin üretim faaliyetleri hakkında bilgi veren ÖRKOOP Başkanı Ünal Önal, kooperatif olarak Aydın iline bağlı Nazilli, Buharkent, Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar, Köşk ve Koçarlı ilçelerinde 214 mahalleden ve Muğla Kavaklıdere ile Denizli Sarayköy ilçelerinden 4 bin 300'e yakın üreticiden süt toplama faaliyetine devam ettiklerini belirterek, "Günlük ortalama 330 ton sütün, ortalama 30 tonunu kendi bünyemizde var olan mandıra tesislerimizde peynir, yoğurt, ayran ve tereyağı üretiminde kullanıyoruz. Geriye kalan sütümüzü ülkemizin süt işleyen büyük firmalarına pazarlıyoruz" dedi.



KENDİ ÖZEL YEM FABRİKASI VAR

Türkiye'nin yem paketleme tesisi bulunan tek tarımsal kalkınma kooperatifi olarak örnek olduklarını da dile getiren Önal, "2019'da hizmete giren ve bölgenin en büyük modern Soğuk Hava Deposu ile 2020'de hizmete giren Organik Paketleme Tesisimiz de bulunuyor. Şu an Aydın'daki en büyük yem fabrikasına sahibiz. Bu fabrikada bazı firmalar adına yem üretimi de yapılıyor" diye konuştu.



SATIŞ MAĞAZALARI HİZMETE GİRDİ

KOOPERATİF ürünlerinin kendi markasıyla satış mağazalarında müşterilerle buluştuğunu ifade eden Başkan Ünal Önal, "Özellikle bölge çiftçisinin ürünlerini ÖRKOOP markası ile pazara sunma gayretine girdik. İncir, zeytin, zeytinyağı, kestane, bal, tahin, pekmez ve sucuk gibi ürünleri satmaya başladık. Son 1 yılda da Kuşadası ile Fethiye Seydikemer'de satış marketi, Denizli'de Kahvaltı salonu ve restoran ile satış marketi de hizmete girdi" açıklamasını yaptı.